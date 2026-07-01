Multitudinario homenaje en Pamplona a Nagore Laffage en el 18º aniversario de su asesinato

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espacio Geltoki de Pamplona ha acogido este miércoles, 1 de julio, un multitudinario acto en recuerdo a Nagore Laffage, la joven de 20 años que fue asesinada el 7 de julio de 2008, durante las fiestas de San Fermín.

Al acto, convocado por Lunes Lilas, también han asistido Asun Casasola, madre de la joven; el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; y representantes políticos de UPN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, entre otros.

En el evento, que ha comenzado con una interpretación musical de Kai Etxaniz y Aurora Beltrán, se ha podido ver una pancarta con el mensaje 'Por tu ausencia, Nagore', y camisetas con el mismo mensaje y una fotografía de Nagore Laffage .

Lunes Lilas ha trasladado a la familia que "no os podemos devolver a Nagore, pero sí seguir apoyándoos, difundiendo su voz". "Pedimos justicia y reparación. No te olvidamos. Porque no queremos que tu memoria, y la de ninguna, sea borrada e ignorada", han señalado desde Lunes Lilas, tras apostar por unos Sanfermines en los que "disfrutar a tope cada cual como le guste, pero siempre en base a unas relaciones libres de agresiones sexistas, homófobas o racistas".

El colectivo ha reivindicado "una convivencia entre iguales y sin violencia machista", y ha exigido "una vez más, justicia reparadora y no patriarcal, recordando que fue un asesinato". "A 10 años de la violación múltiple de la Manada. Evocando a todas las asesinadas por violencias machistas en 2026. Apoyando a quienes la sufren, denuncien o no", ha señalado el colectivo.

Según han criticado, "seguimos viendo cómo quienes niegan la violencia machista, incluida la sexual, institucional y vicaria, siguen ocupando espacios de poder, negociando y exigiendo que no se dé ni un duro a los recursos y actividades de igualdad", a pesar de que "las cifras hablan por sí solas: 875 denuncias por violencia de género en Navarra de enero a marzo de 2026".

Esta "violencia contra las mujeres, niñas y niños y hacia todas las personas que se salen de la norma" es "el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad". Una sociedad "heteropatriarcal, racista y capitalista que no deja crecer libremente a las personas, independientemente del sexo con el que se nace o te hayan asignado". Para "acabar con ella, solo existe una vacuna, un solo camino": la igualdad y el feminismo.

"En estos 18 años, reconocemos avances y cambios importantes en todo el Estado y en Navarra en materia de violencia machista, gracias al inmenso trabajo del movimiento feminista, como la apertura hace dos años del centro de atención integral 24 horas a la violencia sexual, centro que debería llamarse Nagore Laffage, como hemos solicitado y pedido muchas veces", han subrayado.

A su juicio, "se deben de seguir revisando los protocolos de actuación ante las violencias machistas, mejorando la coordinación dando la voz y reconocimiento al movimiento feminista". "Que se desarrolle, aplique y amplíe la ley de libertad sexual. No se trata solo de consentir. Se trata de desear", han reivindicado.

En Navarra, "más de 300 mujeres al año denuncian violencia sexual", y según la Encuesta Nacional de Salud Sexual, "el 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a realizar prácticas sexuales no deseadas".

"Nos consideran un mero objeto, algo menor, inferior, propiedad particular que no tiene derecho a decir ni decidir sobre su vida y su cuerpo. Ahora es el momento de que los hombres que no se consideran machistas salgan del silencio y actúen. El feminismo y la sociedad navarra lleva 18 años diciendo en las calles y en todos los lugares que no queremos un sexo encorsetado en las fronteras patriarcales", han añadido.

"En estos años, hemos denunciado la desprotección legal ante la violencia sexual. Hemos exigido la ley de 'solo el sí es sí' para que se trabaje de manera integral, desde la justicia, pero sobre todo desde la educación afectivo sexual y feminista (programa Skolae), con medidas diversas e integrales, incluida la autodefensa feminista y el trabajo con chicos/hombres", han remarcado.

También han apostado por el desarrollo "urgente" del Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres, la evaluación de la ley de igualdad aprobada en 2019 y el aumento de los recursos y presupuestos para la prevención, sensibilización, formación y atención, "garantizando que llegan a todos los rincones de navarra, especialmente a las mujeres que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad". "Es urgente y obligatoria la formación con enfoque de género de todos los y las profesionales en contacto con las víctimas de violencia sexual", han añadido.

Según han subrayado, "nuestro objetivo principal, además de acabar con el sistema heteropatriarcal, es que ninguna mujer se sienta sola, siendo atendida en todo lo que necesite, respetando su derecho a la intimidad y decisiones". En este sentido, han reivindicado "el derecho de las mujeres a decidir y poder decir 'no', el derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida incluidos las fiestas, la calle y la noche, donde el sexo deje de ser un privilegio y un derecho masculino para convertirse en un acto consensuado que se regula por el deseo mutuo y el consentimiento libre".