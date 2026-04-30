Mutuactivos incorpora a Roberto Zarza como director de su oficina de Pamplona

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mutuactivos AV, la agencia de valores de Mutua Madrileña, ha incorporado a Roberto Zarza como director de su oficina de Pamplona. Zarza reportará a Miguel Olea, director territorial para el norte de España y Castilla y León.

Su incorporación está en línea con el objetivo estratégico de la entidad de continuar con su diversificación geográfica y potenciar el negocio del asesoramiento financiero, área en la que ha experimentado un notable impulso en los últimos años, según ha explicado la compañía en una nota.

Roberto Zarza cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en el ámbito de la gestión patrimonial. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, cuenta también con el Executive MBA por IESE Business School y con la certificación en asesoramiento financiero EFPA. Antes de su incorporación a Mutuactivos, trabajó en Banco Madrid como director del área de Banca Privada en Navarra y en Bankinter como director de Banca Privada en Navarra y director de la Unidad de Grandes Patrimonios.

Con la sucursal de Pamplona, Mutuactivos AV tiene ya nueve delegaciones en España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valladolid, Gran Canaria, Burgos y Pamplona).