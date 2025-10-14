Nace en Navarra la Alianza Empresarial por la Igualdad con la adhesión de 34 compañías

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Navarra (CEN), con la colaboración de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA), y el apoyo del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Economía Social y Trabajo, ha impulsado la creación de la Alianza Empresarial por la Igualdad, que actualmente cuenta con la adhesión de 34 compañías.

De esta forma, según han indicado desde la CEN en un comunicado, Navarra se convierte "en pionera en el ámbito nacional" con la creación de esta red, compuesta por asociaciones empresariales y entidades navarras "que se comprometen con esta adhesión en avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde el ámbito empresarial".

La Alianza forma parte de las medidas del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028. En concreto, el objetivo es "visibilizar el papel protagonista que han tenido y tienen las empresas en el avance hacia la igualdad". La igualdad en la empresa "es una cuestión estratégica y social que ha de integrarse como factor favorable a la competitividad".

"Con esta Alianza pretendemos aunar voluntades y unir fuerzas, compartir experiencias y mostrar que la igualdad es una inversión rentable para las empresas y para la sociedad", ha indicado Javier Iradiel, responsable de Talento y Empleo de CEN, durante el acto de presentación.

Por su parte, Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA, ha subrayado que "la cultura de las empresas más avanzadas impulsan la igualdad en sus organizaciones por motivos que van más allá de la normativa y del concepto de justicia que implica porque han podido comprobar que impulsar equipos de trabajo diversos en cuanto al género es un factor de competitividad".

UNA ALIANZA PARA "TRANSFORMAR LA CULTURA EMPRESARIAL"

La Alianza nace con el objetivo de "crear un espacio común de trabajo y aprendizaje para las empresas navarras, donde puedan compartir buenas prácticas, diseñar programas conjuntos y promover acciones de sensibilización y formación".

Su propósito es "posicionar la igualdad como una palanca de mejora de la productividad y la competitividad, a la vez que se impulsa el cambio cultural en la gestión empresarial".

Entre sus líneas de actuación, destacan la promoción de la igualdad efectiva en el ámbito laboral y empresarial; la difusión de buenas prácticas y experiencias de éxito en igualdad; la formación especializada en igualdad y gestión del talento diverso; el análisis del impacto de las políticas de igualdad sobre la competitividad empresarial; y la sensibilización social y comunicación del papel de las empresas como agentes clave del cambio.

PRIMERAS ADHESIONES

Durante el acto, celebrado en la sede de la CEN, las primeras empresas y entidades navarras han firmado su adhesión oficial a la Alianza, "comprometiéndose a aplicar los principios rectores de ética, respeto mutuo, igualdad de trato, confianza y colaboración activa".

"Las políticas públicas han sido el primer motor, pero sin la implicación directa de las empresas no podremos alcanzar una igualdad real", ha destacado Iñaki Mendioroz, director general de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra, quien ha remarcado "el papel tractor" de esta red para impulsar la implantación de planes de igualdad en las organizaciones.

La Alianza Empresarial por la Igualdad se reunirá al menos dos veces al año y estará coordinada por un órgano rector formado por CEN y AMEDNA. Las empresas adheridas podrán participar activamente en la definición de programas, propuestas y temáticas de trabajo.

La Alianza pretende "ir creciendo" en el número de empresas adheridas y está abierta a nuevas adhesiones. Las empresas interesadas en adherirse pueden ponerse en contacto con CEN y AMEDNA.

El objetivo final es "construir un ecosistema empresarial igualitario, productivo y competitivo en Navarra, que sirva de modelo y consolide a Navarra como territorio líder en responsabilidad social y liderazgo inclusivo".

Las empresas que conforman actualmente la Alianza empresarial por la igualdad son Agenor Mantenimientos SA, 2015 Ikerene Navarra SL (Iluminarte), Acen, Alinar, Anet, Anteral SL, Areté Activa, Asociación comerciantes de Navarra Asociación hostelería y turismo de Navarra, Atecna, Archivos Tecnológicos de Navarra, S.A.L., Barrero abogados, Bobinados Osés, S.L., Conor Sports S.A., Construcciones Ecay, Consultoría Igual-ar, Eguiluz estanterias, Electra Valdizarbe, S.A., Escuela de Baile Le Bal, Eulen, Floristería Royuela, Gesport Gestión deportiva S.L., Grupo Inerzia, Grupompleo ETT SL, Gurpea, Hemotic SL, Hevia Chávarri y asociados, s.l., I3Code Solutions S.L., IED, Imago Innovation, S.L., Incluye sociedad cooperativa, Industrias Alimentarias de Navarra, SAU, Intrepit soluciones tecnologicas S.L., Irumar consulting SL (Mibor asesores S.L.), Junna Branding, Kaizen Automatización, SL, Klammer WorSpaces, Liceo Monjardín Sociedad Cooperativa, Lizarte S.A.U., Mercairuña, Mutua Universal, Prodein, S.L., Pyramide asesores SL, Replasa advanced materials S.A., persona service, Rodoia 2000 S.L.U., Salcedo muebles de Viana S.COOP., Sedena S.L., Smart Comfort, S.L., Smurfit Westrock Hexacomb S.L., Sustainability Innovation y Transforma cuidamos personas S.L.