Nace en la UPNA la Cátedra Delso Agro-Next para el desarrollo de la innovación aplicada a la agricultura

NAce en la UPNA la Cátedra Delso Agro-Next. I-D: Daniel Eugui (DELSO); Inmaculada Farran, profesora de la UPNA y directora de la Cátedra; Ramón Gonzalo, rector de la UPNA; Santiago Cenoz (DELSO); y el profesor de la UPNA Luis Arregui. - UPNA

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Grupo DELSO han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Delso Agro-Next, que contribuirá a la generación de conocimiento en materia de innovación y biotecnología aplicadas a la agricultura.

Recientemente tuvo lugar en la UPNA el acto de constitución de la comisión mixta, que contó con la presencia del rector de la Universidad, Ramón Gonzalo, y la catedrática de Producción Vegetal y futura directora de la Cátedra, Inmaculada Farran. Por parte de DELSO, acudieron Santiago Cenoz, director de I+D+i; Javier Bernabeu, director de Marketing y Desarrollo de Producto, y Daniel Eugui, investigador.

DELSO, fundada en 1978 en Calatayud (Zaragoza), cuenta con implantación internacional, operando en España, Portugal, Francia, Italia, Angola y Marruecos, y con alcance comercial en otros países de África y en el continente americano. Esta multinacional centra buena parte de su actividad en el desarrollo integral de todos los procesos de la cadena de valor de insumos agrícolas destinados a aportar soluciones nutricionales para la agricultura, desde importación de materias primas y la producción propia de formulados nutricionales, hasta la actividad comercializadora y distribución logística.

La empresa cuenta con un departamento de I+D+i ubicado en Navarra, donde se desarrollan nuevas líneas de investigación para dar respuesta a las recientes demandas del mercado en temas de nutrición vegetal, como los biofertilizantes o la nutrición mineral avanzada, entre otros.

Entre los objetivos de la Cátedra figuran generar investigación avanzada que permita la adecuada evolución e integración del mundo académico y empresarial; contribuir a la formación práctica de los estudiantes universitarios y de los profesionales del sector; colaborar en la mejora de la oferta académica mediante la actualización de los proyectos, trabajos fin de estudios o colaboración en metodologías docentes en el ámbito de la agronomía y la biotecnología, y, por último, celebrar actividades para la divulgación científica y técnica que ayuden a fomentar las vocaciones técnicas relacionadas especialmente con una agricultura más sostenible.

En este marco de objetivos, se desarrollarán actividades de apoyo e incentivo de proyectos de investigación en diferentes líneas temáticas de nutrición y bioestimulación vegetal; apoyo a la realización de tesis doctorales y trabajos fin de estudios en el ámbito de actividad cubierto por la Cátedra; fomento de la participación de directivos de la empresa impulsora de la Cátedra en la Universidad para compartir experiencias adquiridas; fomento de la formación continua para los profesionales adaptada a sus necesidades específicas, y realización de prácticas de estudiantes en la empresa impulsora de la Cátedra. Se busca, además, promover intercambios con otras universidades del ámbito geográfico en que la empresa impulsora de la Cátedra disponga de centros productivos o realizar visitas a dichos centros por parte de alumnado y profesorado.

La Cátedra contará con una comisión mixta de seguimiento integrada por tres personas en representación de la UPNA, nombrados por el rector, y por el mismo número de miembros en representación de la empresa promotora de la Cátedra. Por parte de la UPNA integrarán la comisión mixta Berta Lasa Larrea, Luis Miguel Arregui Oderiz y Alicia Fernández San Millán; por parte de DELSO, lo harán Santiago Cenoz Imaz, Natalia Iglesias Aguilera (directora de Comunicación y Sostenibilidad) y Javier Bernabeu.