Nasuvinsa dice que "no se ha dilapidado nada" en Lekaroz y afirma que se trabaja en las búsqueda de nuevas empresas

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de Nasuvinsa, Alberto Bayona, ha afirmado este miércoles que "no se ha dilapidado nada" en el edificio propiedad de la empresa pública que ha albergado estudios cinematográficos en Lekaroz y ha señalado que se trata de un inmueble que ha tenido un contrato de arrendamiento con una empresa, cuyo proyecto empresarial "ha caído", por lo que Nasuvinsa está buscando una nueva compañía que pueda instalarse en ese edificio.

Después de que UPN haya acusado al Gobierno foral de "dilapidar" dinero público por valor de 1,3 millones en este proyecto en Lekaroz, Alberto Bayona ha señalado que "no hemos dilapidado nada, como muchas inversiones que hace Nasuvinsa, se hizo una inversión en la construcción de un edificio para actividades culturales y económicas en Lekaroz, y se hizo un contrato de arrendamiento con un empresa que iba a desarrollar ese tipo de actividades". "Lo que ha ocurrido es que durante un año o año y pico la empresa ha ido pagando el alquiler y ha llegado un momento en el, entiendo que unido al Covid y a la guerra de Ucrania, no ha podido hacer frente al resto de las renta. No ocurre nada, estamos acostumbrados a invertir y a potenciar el desarrollo económico, y cuando un proyecto no funciona buscamos la sustitución de una empresa por otra", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Bayona ha incidido en que el edificio de Lekaroz es patrimonio de la empresa y ha insistido en que "no hemos dilapidado nada, ha habido una iniciativa empresarial que se ha caído".

De hecho, ha afirmado que se ha formulado una exigencia de responsabilidad a la empresa "por incumplimiento contractual debido al impago de rentas y hemos exigido una cuantía de daños y perjuicios, por tanto hay un uso responsable". Además, ha señalado que Nasuvinsa está trabajando en un anteproyecto para este edificio de Lekaroz con el fin de "adecuarlo a diferentes usos que podamos implementar".

"El edificio se puede adaptar a diferentes usos, puede ser para empresas del sector de actividades culturales, pero no nos vamos a cerrar, nos interesa poner el edificio en valor, si puede ser con actividades culturales, fantástico, y si es con actividades de emprendimiento, sin problema. Se trata de crear actividad económica", ha asegurado.

Sobre el anuncio de UPN de que pedirá a la Cámara de Comptos un informe de fiscalización sobre esta gestión, Bayona ha señalado que no hay "ningún problema". "Sabemos claramente lo que hemos invertido, nos preocupamos de trabajar intensamente para poder encontrar empresas para implantar en el edificio, no hay ningún problema", ha asegurado.