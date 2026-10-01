Navarra aborda reforzar sus políticas de igualdad y la atención a las víctimas de violencia en todo el territorio

El vicepresidente Remírez y Patricia Abad, en la última reunión del Consejo Navarro de Igualdad, celebrada este miércoles en el Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Navarro de la Igualdad ha abordado en su última reunión, celebrada este miércoles por la tarde, el refuerzo territorial de las políticas públicas de igualdad que desarrolla el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI). El objetivo es, ha indicado el Ejecutivo, garantizar que las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a una atención especializada y próxima, participar en los espacios de decisión y promover iniciativas de igualdad.

Esta estrategia se concreta en la ampliación de los recursos de atención a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia, los programas de participación y empoderamiento y las ayudas dirigidas a entidades locales, grupos de acción local y asociaciones de mujeres.

La dimensión territorial constituye una línea estratégica transversal del INAI, que combina atención y participación para responder a la diversidad de realidades de las mujeres en Navarra y construir las políticas de igualdad desde todo el territorio.

UNA ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS MÁS PRÓXIMA Y ACCESIBLE

Durante los últimos meses, el INAI ha puesto en marcha dos actuaciones dirigidas específicamente a reforzar la atención en toda la geografía foral.

Por un lado, se está desarrollando un pilotaje para extender territorialmente la atención especializada del Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS) a las áreas de Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla, mediante la incorporación de profesionales de psicología, trabajo social y educación social expertas en violencia sexual y trauma a los equipos de atención existentes (EAIVS). El objetivo es facilitar el acceso a una atención especializada, "reduciendo las barreras derivadas de la distancia, la movilidad o la falta de recursos próximos".

Además, se ha puesto en marcha un nuevo recurso de atención integral para víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres en las zonas noreste y noroeste de Navarra, con un equipo integrado por profesionales de trabajo social, psicología, educación social, asesoramiento jurídico y administración.

Ambas actuaciones responden a la necesidad de avanzar hacia una red de atención integral especializada, accesible y adaptada a las necesidades de cada zona, ha precisado el Ejecutivo.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DESDE LOS DISTINTOS TERRITORIOS

La dimensión territorial también se refleja en EmakumeON y el Foro de Mujeres Políticas, un programa orientado a promover la participación social y política de las mujeres y avanzar hacia una gobernanza feminista en Navarra.

El programa se desarrolla mediante sesiones presenciales y online en diferentes zonas de Navarra, con actividades previstas en Pirineo, Cuenca de Pamplona, Ribera, Ultzama y Zona Media, además de espacios compartidos para el conjunto de los territorios.

El despliegue territorial permite que estos espacios de participación no se concentren exclusivamente en el entorno de Pamplona y facilita que mujeres con diferentes experiencias, realidades y formas de participación puedan formar parte de ellos.

Esta misma perspectiva está presente en la elaboración de la Guía sobre el modelo de Escuelas de Empoderamiento, que se está desarrollando mediante un proceso participativo con asociaciones de mujeres y la Red de Técnicas de Igualdad de las entidades locales. El modelo pretende adaptarse a las características y dimensiones de cada entidad local.

SUBVENCIONES

La dimensión territorial también está presente en las líneas de subvención. El INAI ha concedido 244.094 euros a 86 entidades dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades que desarrollan proyectos de igualdad 2026-2027.

Los proyectos financiados abarcan talleres de empoderamiento, encuentros y jornadas, conmemoraciones de efemérides, acciones de prevención y sensibilización frente a las violencias contra las mujeres y propuestas innovadoras vinculadas, entre otras cuestiones, al ecofeminismo, la participación de mujeres migradas o el empoderamiento digital.

La dimensión territorial de esta convocatoria queda reflejada en un dato significativo: el 72% de las solicitudes proceden de fuera de Pamplona y Comarca, "lo que evidencia la existencia de un tejido asociativo activo y descentralizado en diferentes zonas de Navarra".

El tejido asociativo de mujeres es, ha añadido el Gobierno, un actor fundamental para las políticas públicas de igualdad por su capacidad para identificar necesidades y desigualdades que, en ocasiones, permanecen invisibilizadas. Fortalecer y reconocer su papel contribuye a impulsar políticas más participativas, cercanas y ajustadas a la realidad de las mujeres de Navarra.

UNA POLÍTICA DE IGUALDAD CONECTADA CON LA REALIDAD DE NAVARRA

Todas estas actuaciones responden a una idea central: "la igualdad debe poder ejercerse y hacerse efectiva en todos los territorios de Navarra". Para ello, ha indicado el Gobierno que resulta necesario combinar recursos especializados próximos, espacios de participación y empoderamiento y financiación que permita al movimiento asociativo desarrollar iniciativas adaptadas a sus contextos.

Este enfoque implica conocer las diferentes realidades de Navarra, identificar las barreras específicas de cada territorio y adaptar las políticas públicas para "garantizar un acceso efectivo y equilibrado a los recursos y oportunidades".

En este sentido, el INAI continúa trabajando conjuntamente con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), la Red de Técnicas de Igualdad, las asociaciones de mujeres y otros agentes del territorio para "consolidar una política pública de igualdad presente en toda Navarra e incorporar la diversidad territorial como un elemento clave de su diseño y desarrollo".