Navarra actualiza la web del proyecto EKLIPSE con nuevas secciones sobre seguridad, consejos o accesibilidad

Cartel informativo sobre el eclipse. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La web de EKLIPSE, el proyecto cultural, científico, educativo y económico que ha desarrollado Navarra alrededor del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, ha sido actualizada recientemente para incluir nuevas secciones que buscan satisfacer la demanda de información respecto al desarrollo de este fenómeno.

Entre ellas, destaca el área de seguridad y consejos, que proporciona recomendaciones sobre cómo observar el eclipse de forma segura, indicando la información técnica con la que deben contar las gafas homologadas para su visualización. Además, incluye una lista de métodos no seguros que son perjudiciales para la salud.

Asimismo, la web, disponible en castellano, euskera e inglés, también cuenta con una sección en la que se incorporarán las acciones que se van a llevar a cabo en materia de accesibilidad, en cuya definición NICDO está trabajando con la asociación COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), informan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Dentro de las novedades, también se ha añadido diversa información sobre el trío de eclipses que tendrán lugar en España en los próximos tres años: el eclipse total que será visible en Navarra, otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 que se podrá ver tan solo en algunas zonas de Andalucía, y el eclipse anular de sol, que vivirá la parte sur y este de la península el 26 de enero de 2028.

En este apartado se ha incluido un buscador con los 272 municipios de Navarra en el que se puede consultar cuáles se encuentran fuera de la franja de totalidad y, por lo tanto, el eclipse allí no será total sino parcial; y cuáles están dentro del franja de totalidad, añadiendo los segundos de visibilidad de la totalidad y la hora a la que ésta se producirá.

Por último, la sección de la red de puntos de observación -cuyo número asciende a 17 tras la inclusión de las localidades de Marcilla, Mendavia, Larraga y Cascante; y los espacios de Aguilares y El Ferial, ambos en las Bardenas- se completará próximamente con una ficha para cada lugar, en la que se pondrá a disposición información sobre servicios, accesos, actividades o mapas. En

Asimismo, el portal continúa ofreciendo las secciones de actividades, en la que se anuncian las novedades del ciclo 'Los 12 antes del Eclipse', el programa educativo 'Escuela de Estrellas: Edición Eklipse' y el concurso de fotografía 'Un eclipse. Mil miradas'; y de noticias, en la que se recoge las distintas informaciones que surgen sobre el proyecto.

El proyecto EKLIPSE está impulsado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digita y por la sociedad pública NICDO y su centro Planetario. En él participa también Fundación La Caixa y Marca Navarra, y forma parte de la iniciativa estatal 'Trío de Eclipses España', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades