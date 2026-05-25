Navarra avanza en su estrategia en biotecnología avanzada y biología sintética implicando al Sistema Navarro de I+D+i

El consejero García, con las personas participantes en la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 25 de mayo ha tenido lugar en la sede del Polo IRIS la sesión de contraste con los agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) del Plan Director de Biología Sintética y Biotecnología de IRIS Navarra, promovido por departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral. Este plan se enmarca dentro de la apuesta que desde el Ejecutivo se está haciendo por la Biología Sintética y la Biotecnología en la Comunidad foral, que complementa el impulso empresarial que se está realizando desde el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.

En la apertura de la jornada, Juan Luis García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital y presidente del Polo IRIS, ha destacado que "la biología sintética y la biotecnología representan una gran oportunidad para fortalecer un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre ciencia, empresa e instituciones".

"Navarra cuenta con capacidades diferenciales y debemos construir entre todos y todas un ecosistema que impulse su desarrollo y su impacto en el territorio", ha indicado el consejero.

La clausura ha corrido a cargo de Agurtzane Martínez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien ha resaltado que "el Sistema Navarro de I+D+i cuenta con conocimiento y capacidades que son una buena base para posicionar Navarra en Europa como punto de referencia en la generación de ciencia excelente en este ámbito".

La jornada de contraste ha sido organizada por el Polo de Innovación Digital IRIS Navarra en colaboración con ADItech y se ha basado en una propuesta de documento para el desarrollo científico de la biología sintética y la biotecnología en Navarra, en cuya elaboración se ha considerado fundamental contrastar y enriquecer sus contenidos junto a los agentes del SINAI que trabajan directamente en este ámbito.

DISCIPLINA EMERGENTE

La biología sintética es una disciplina emergente que combina biología, ingeniería y tecnología para diseñar y desarrollar nuevos sistemas biológicos o mejorar los ya existentes. Sus aplicaciones abarcan ámbitos como la salud, la alimentación, la sostenibilidad, la energía o la industria, y representa una de las áreas científicas con mayor potencial de transformación económica y social en los próximos años.

Para ello, se ha desarrollado un proceso participativo dividido en dos fases. En una primera etapa, los agentes del SINAI completaron un formulario orientado a identificar capacidades y fortalezas, posicionar infraestructuras singulares, validar oportunidades estratégicas y preparar los paneles de trabajo de la sesión presencial.

La sesión celebrada este lunes contempla la segunda fase, llevada a cabo en formato de dinámica colaborativa en la sede del Polo IRIS. Durante la misma, las entidades participantes han podido poner en común los resultados del formulario, trabajar de manera colaborativa sobre distintos apartados del Plan Director y validar capacidades, líneas de investigación, infraestructuras y mecanismos de transferencia tecnológica.

La sesión ha permitido generar un espacio de trabajo compartido entre agentes científicos, tecnológicos e institucionales, reforzando "una visión conjunta para impulsar el posicionamiento de Navarra en ámbitos estratégicos vinculados a la biología sintética y la biotecnología".