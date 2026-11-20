La directora gerente del INAI, Patricia Abad, durante su participación en el encuentro organizado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha participado en Bruselas en un encuentro europeo dedicado al uso de indicadores estadísticos para mejorar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. La jornada, celebrada el pasado 17 de noviembre y organizada por el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) de la Comisión Europea, ha reunido a representantes de instituciones europeas, administraciones regionales y especialistas en análisis de datos.

En el marco de este desplazamiento a Bruselas, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, ha visitado este lunes 16 de noviembre la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea. Durante el encuentro, ha conocido las principales funciones y líneas de trabajo de esta oficina, así como su labor de representación y apoyo a Navarra ante las instituciones europeas. Asimismo, personal de la Oficina Permanente ha acompañado a Abad durante su participación en el encuentro europeo celebrado el martes.

Abad ha intervenido en una mesa de debate dedicada a las experiencias regionales y locales en la utilización de indicadores para fundamentar las decisiones públicas. En ella ha compartido la experiencia de Navarra en la interpretación y comunicación de los resultados de los índices europeos sobre igualdad entre mujeres y hombres, explican desde el Ejecutivo foral.

El encuentro, celebrado bajo el título 'Monitoring the Present to Design the Future' ('Observar el presente para diseñar el futuro'), ha conmemorado los diez años de actividad del Centro de Competencia sobre Indicadores Compuestos y Cuadros de Indicadores (CC-COIN), especializado en el desarrollo de herramientas estadísticas que permiten analizar fenómenos complejos y comparar resultados entre territorios.

Durante su intervención, Abad ha expuesto los resultados de Navarra en el Índice de Logros de las Mujeres (Female Achievement Index, FemAI), elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. En su edición de 2021, Navarra obtuvo 71,1 puntos, situándose en primera posición entre las comunidades autónomas españolas y en el puesto 26 de las 235 regiones europeas analizadas.

La representante navarra ha destacado la importancia de interpretar los resultados "más allá de la clasificación general" y de examinar las diferencias entre las dimensiones que componen el índice.

Así, Navarra alcanzó 90,5 puntos en Salud, mientras que en Trabajo y Dinero obtuvo 61,1 puntos. En esta última dimensión, la Comunidad foral ocupó la segunda posición entre las regiones españolas, pero descendió al puesto 169 en el conjunto europeo.

Asimismo, durante el debate se ha abordado la "complementariedad" entre los índices que miden los logros alcanzados por las mujeres y aquellos que analizan su situación de desventaja respecto a los hombres.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA INTERPRETAR LOS DATOS

Otro de los asuntos tratados ha sido la necesidad de combinar el conocimiento estadístico con la experiencia de las administraciones responsables de desarrollar las políticas públicas.

En este sentido, Abad ha explicado la colaboración entre la Oficina de Análisis y Prospectiva del Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro para la Igualdad en el análisis y la comunicación de los resultados del índice europeo presentados públicamente en 2024.

La directora gerente ha señalado que uno de los principales retos consiste en pasar de una puntuación o clasificación general a "una comprensión más profunda de las desigualdades que pueden existir detrás de los resultados".

También ha expuesto el trabajo de cooperación que se está reforzando entre el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) y el Instituto Navarro para la Igualdad para interpretar y comunicar los resultados del Índice de Igualdad de Género de Navarra, elaborado siguiendo la metodología del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

La mesa de debate ha permitido intercambiar experiencias sobre las "dificultades prácticas" que encuentran las administraciones regionales al utilizar herramientas estadísticas europeas. Entre las necesidades planteadas destacan la disponibilidad de datos "más desagregados", orientaciones metodológicas "claras" y "el fortalecimiento de los espacios de colaboración entre especialistas en estadística, responsables de políticas públicas e instituciones regionales".