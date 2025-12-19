Navarra contará con dos nuevos examinadores de tráfico a partir del 7 de enero

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha anunciado que a partir del próximo 7 de enero se incorporarán dos nuevos examinadores a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Según ha explicado, la plantilla de examinadores en la Comunidad foral es de 13 personas pero, actualmente, cuenta con nueve, de los cuales, debido a "incapacidad temporal" de dos de ellos, están en servicio efectivo siete. A estos siete examinadores en activo se sumarían las dos nuevas incorporaciones a comienzos del mes de enero.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Echeverría ha indicado que la incorporación de nuevos examinadores en la Comunidad foral "fundamentalmente depende de las OPE que establece la DGT y de que se cubran las plazas que llegan a Navarra, a través de una Oferta Pública de Empleo o a través de un concurso interno". En este sentido, ha señalado que "se han realizado algunos este año y no se han cubierto las plazas porque nadie ha optado por Navarra".

La delegada del Gobierno ha mostrado su comprensión por el "malestar" ante la "situación de las autoescuelas" y ha admitido que "la situación en cuanto al número de recursos humanos de examinadores no es buena".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que está haciendo la Jefatura Provincial de Tráfico "porque con menos recursos estamos haciendo las mismas pruebas que en el 2024 y más pruebas que en el 2023. Lo cual significa que por parte de la jefatura hay un importante esfuerzo por mejorar el servicio".