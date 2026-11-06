'Navarra era una fiesta (de cine)' continúa la gira por casas y hogares navarros

De izquierda a derecha: Blanca Oria; Iñaki Martínez de Vírgala, del Gobierno de Navarra; Marta Fernández, presidenta de la Asociación Cultural Navarra en Madrid; Juan Zapater; Inmaculada Alegría, de la Asociación Cultural Navarra en Madrid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio G. Nicoli de Madrid ha sido testigo este jueves de la conferencia ofrecida por Blanca Oria, periodista y documentalista, y Juan Zapater, periodista y crítico cinematográfico con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la cultura, en torno a los rodajes más emblemáticos que han marcado la historia cinematográfica de Navarra.

La charla, que forma parte de la gira que la Dirección General de Acción Exterior, del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, organizada anualmente por los hogares navarros en las Comunidades Autónomas en colaboración con la Federación Nacional de Hogares Navarros, ha sido acogida en esta ocasión por la Asociación Cultural Navarra en Madrid.

Los asistentes al acto han sido recibidos por la presidenta de la Asociación Cultural Navarra, Marta Fernández. Posteriormente, los asistentes han tenido oportunidad de disfrutar de una degustación de productos típicos de la Comunidad foral ofrecida por Napar Bideak.

A lo largo de 2026, los profesionales y expertos en cine Blanca Oria y Juan Zapater han recorrido, de la mano de Gobierno de Navarra, los hogares navarros ubicados en La Rioja (Hogar Navarro de Logroño); País Vasco (Hogar Navarro de Barakaldo, Hogar Navarro-Nafar Etxea de Bilbao y Hogar Navarro 'San Francisco Javier' de Vitoria-Gasteiz); Cataluña (Casa de los Navarros-Nafarren Etxea de Barcelona); Comunidad Valenciana (Centro Vasco Navarro 'Laurak Bat' de Valencia); Castilla y León (Hogar Navarro de Burgos); Aragón (Casa de Navarra en Zaragoza); y Andalucía (Hogar Navarro de Sevilla).

La última de sus conferencias la impartirán en Cantabria gracias a la colaboración con el Hogar Navarro de Santander, el próximo viernes 13 de noviembre.

La gira por los hogares y casas navarras de este año está inspirada en la atmósfera festiva que cautivó a Ernest Hemingway e inspiró su obra 'The sun also rises', 'Fiesta'. La obra de Hemingway hizo de efecto llamada para numerosos rodajes cinematográficos relacionados con la fiesta y con momentos que se repiten año tras año en forma de carnavales, romerías, fiestas patronales o verbenas de verano, donde la música convoca a vecinos y visitantes y convierte la plaza, la calle o el frontón en un espacio común. Parafraseando al autor de 'A Moveable Feast' (París era una fiestá) se podría afirmar que 'Pamplona era una fiesta' para el escritor que comparó los sanfermines con la libertad.

NAVARRA GLOBAL

El II Plan de Acción Exterior 2025-2028 contempla en su eje de trabajo 3 la 'Navarra Global', que pretende mejorar la atención y la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, así como establecer "una imagen atractiva, diversa y contemporánea de la Comunidad foral, en referencia también a las relaciones con la diáspora, tanto con aquella parte que quiere retornar -en cuyo proceso el Gobierno ejerce de facilitador- como quienes optan por seguir en el extranjero, a los que el departamento ofrece el mayor nivel de información y participación en la realidad de su propia comunidad, entendiendo que tienen que tener los mismos derechos como ciudadanos y ciudadanas navarras".

Esta actuación está contemplada en la línea de acción 3.1.1, 'Apoyo institucional y económico a las casas regionales y centros y hogares navarros y vasco-navarros en otras comunidades autónomas y en el exterior para el fomento de acciones de colaboración'.