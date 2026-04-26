'Navarra era una fiesta (de cine)' da inicio a la gira del Gobierno foral por los hogares navarros de las CCAA

Juan Zapater, Clara Redondo, Blanca Oria y Sergio Pérez García tras la conferencia celebrada en la Casa de Cultura y Hogar Navarro en Valladolid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez García, ha asistido, en Valladolid, a la conferencia 'Navarra era una fiesta (de cine) / Nafarroa besta bat izan zen (zinemarena)' ofrecida por Blanca Oria, periodista y documentalista, y Juan Zapater, periodista, crítico cinematográfico con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la cultura.

El evento, celebrado este sábado en la Casa de Cultura y Hogar Navarro en la capital de Castilla y León, forma parte de la gira que la Dirección General de Acción Exterior, del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, organiza anualmente por los hogares navarros en las Comunidades Autónomas, en colaboración con la Federación Nacional de Hogares Navarros.

La gira de este año por los Centros y Hogares Navarros invita a recorrer los rodajes "más emblemáticos que han marcado la historia cinematográfica de Navarra hasta nuestros días". "La atmósfera festiva que cautivó a Ernest Hemingway e inspiró su obra 'The sun also rises. Fiesta' que hizo de efecto llamada para numerosos rodajes relacionados con la fiesta, momento que se repite año tras año en forma de carnavales, romerías, fiestas patronales o verbenas de verano donde la música convoca a vecinos y visitantes y convierte la plaza, la calle o el frontón en un espacio común", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En su visita a Valladolid, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, ha sido recibido por la presidenta de la Casa de la Cultura y Hogar Navarro, Clara Redondo. Posteriormente, los asistentes han tenido oportunidad de disfrutar de una degustación de productos típicos de la Comunidad Foral Navarra ofrecida por Napar Bideak.

Tras el inicio en Valladolid, los profesionales y expertos en cine Blanca Oria y Juan Zapater recorrerán, a lo largo de 2026, los hogares navarros ubicados en La Rioja (Hogar Navarro de Logroño); País Vasco (Hogar Navarro de Barakaldo, Hogar Navarro-Nafar Etxea de Bilbao y Hogar Navarro 'San Francisco Javier' de Vitoria-Gasteiz); Cataluña (Casa de los Navarros-Nafarren Etxea de Barcelona); Comunidad Valenciana (Centro Vasco Navarro 'Laurak Bat' de Valencia); Castilla y León (Hogar Navarro de Burgos); Aragón (Casa de Navarra en Zaragoza), Andalucía (Hogar Navarro de Sevilla); Comunidad de Madrid (Asociación Cultural Navarra de Madrid); y Cantabria (Hogar Navarro de Santander).

NAVARRA GLOBAL

El II Plan de Acción Exterior 2025-2028 contempla en su eje de trabajo 3 'Navarra Global' que pretende "mejorar la atención y la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, así como establecer una imagen atractiva, diversa y contemporánea de la Comunidad foral", en referencia también a las relaciones con la diáspora, tanto con aquella parte que quiere retornar -en cuyo proceso el Gobierno ejerce de facilitador- como quienes optan por seguir en el extranjero, a los que el departamento ofrece "el mayor nivel de información y participación en la realidad de su propia comunidad, entendiendo que tienen que tener los mismos derechos como ciudadanos y ciudadanas navarras".

Esta actuación está contemplada en la línea de acción 3.1.1 Apoyo institucional y económico a las casas regionales y centros y hogares navarros y vasco-navarros en otras comunidades autónomas y en el exterior para el fomento de acciones de colaboración.

En la gira de 2022, Iñaki Perurena ofreció una charla-demostración sobre su historia de amor con la piedra. En 2023, Fernando Larumbe (Napike) mostró los juegos vascos de pelota como patrimonio cultural de Navarra. En 2024, la Asociación Ortzadar expuso su Atlas de las Dantzas en Navarra. Y en 2025, bajo el lema 'Navarra Canta, con la Federación de Coros de Navarra', se ofrecieron conciertos de música coral navarra a cargo de diversos coros de la Comunidad Foral.