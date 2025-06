La Navarra Film Industry estará en Annecy en un festival de cine de animación

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Navarra Film Industry (NFI) estará presente bajo la marca Navarra Animation en la próxima edición de MIFA, la sección de industria del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy.

El festival, que se celebrará del 8 al 14 de junio en la ciudad francesa de Annecy, está considerado uno de los más importantes del mundo de la animación, según ha señalado la Navarra Film Industry en una nota.

La delegación de NFI estará encabezada por el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) y acompañada de una representación del Plan Internacional de Navarra (PIN) del Gobierno de Navarra, junto con distintas empresas y profesionales del sector de la animación y creación digital de la Comunidad Foral: Antaviana Navarra, Bárbara Gragirena, Dr. Platypus & Ms. Wombat, Efectoscopio Red, Mercury Steam, New Gravity y Professor Octopus.

El sector audiovisual es uno de los sectores prioritarios dentro del PIN. A través de esta herramienta, el Gobierno de Navarra favorece que el sector audiovisual del territorio tenga visibilidad en este mercado, promoviendo un stand agrupado en el que estarán presentes las empresas navarras, financiando el material promocional y las acreditaciones a la feria.

CLAVNA se traslada a Annecy-MIFA para coordinar la participación de la delegación NFI con el objetivo de promocionar el territorio e impulsar las empresas y proyectos del sector de la animación, la creación digital y las nuevas tecnologías -como la IA- desarrolladas en Navarra. Para ello, además de contar con una agenda de reuniones y encuentros con los principales agentes nacionales e internacionales, el clúster está preparando un evento de presentación y networking que se celebrará el día 11 de junio en el Garden Party Tent del mercado.

El evento, 'Navarra Breakfast: Coffe, 50% Tax Credit, Projects and Ethical AI', servirá para presentar frente al público acreditado de MIFA los proyectos y empresas que actualmente están activos en Navarra, así como las novedades del incentivo fiscal de la Comunidad foral. Además, contará con una presentación del Professor Octopus AI LAB, demostraciones de inteligencia artificial, una presentación de proyectos en desarrollo de las empresas y el nuevo plató tecnológico instalado en Tudela, equipado con un sistema de captura de movimiento mocap.

Entre los profesionales asistentes estarán Carlos F. de Vigo y Lorena Ares para presentar el laboratorio de Inteligencia Artificial Professor Octopus, dedicado a las industrias creativas digitales y reconocido con la distinción 'Unidad Empresarial de I+D' por el Gobierno de Navarra. El proyecto forma parte del grupo Dr. Platypus & Ms. Wombat, desde donde han producido 'Cafunè', cortometraje ganador del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en la pasada edición del certamen. En MIFA presentarán demostradores de cómo usar la IA de una manera ética para obtener una mejora de la calidad de la producción o como medio para trabajar nuevos formatos narrativos. Además, tienen en producción distintos proyectos como el cortometraje 'Eva y Evariste' y el largometraje 'Dinogames'.

Por su parte, Bárbara Gragirena presentará 'Invencibles', un cortometraje documental de animación 2D que recientemente ha sido premiado como Mejor Proyecto Animac 2025 y seleccionado en Animadeba y Weird Market 2024. La empresa Antaviana Navarra estará representada por Bernart Aragonès, quien exhibirá el progreso de dos de sus proyectos, 'Bici Lola' y 'Luces'. Finalmente, Ferran Piquer, de Efectoscopio Red, compartirá detalles sobre su proyecto actual, titulado 'Universo', una serie de ciencia ficción basada en una idea original de Albert Monteys.

Tras el Festival Internacional de Animación de Annecy-MIFA, Navarra Film Industry prepara su participación en el mercado internacional de documental Sunny Side of the Doc, que se celebrará del 23 al 26 de junio en La Rochelle (Francia), consolidando su apuesta por la internacionalización del talento y empresas audiovisuales navarras. En el mercado estará presente en un stand compartido con las delegaciones de Euskadi y Nueva Aquitania, dentro del marco de colaboración que desde Gobierno de Navarra se mantiene con la Eurorregion NAEN. Además, desde NFI se ha impulsado por primera vez un programa de mentoría específicamente diseñado para productoras navarras por parte del propio mercado Sunny Side of the Doc, y está colaborando con el Plan Internacional de Navarra (PIN) y NAPAR, para favorecer la participación del sector navarro en el mismo.

También, el sector audiovisual de la Comunidad foral participará en distintas actividades de industria en la 53ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, calificador para los premios Oscar y Goya. El próximo 10 de junio, Navarra Film Commission participará en la mesa redonda 'Otros Focos: Experiencias y estrategias del audiovisual'; y el 11 de junio, se celebrará un encuentro entre profesionales orientado a impulsar la coproducción y el intercambio de ideas entre las comunidades vecinas que el certamen organiza en colaboración con NAPAR, y que contará con la presencia de distintas productoras navarras, entre ellas, 601 Producciones, Haruru Filmak, Escorzo Films, 39 Escalones y Manuel García Serrano.

Por último, el próximo 16 de junio comienza Conecta Fiction & Entertainment -mercado profesional internacional dedicado al contenido televisivo-, donde la Navarra Film Commission participará con el objetivo de promocionar el territorio navarro y la atracción de rodajes.