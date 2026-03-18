Navarra implantará un circuito rápido para que enfermos de ELA puedan acceder a las ayudas para cuidados en domicilio

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PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha publicado en el Portal de Participación la Orden Foral necesaria para poder implantar en la Navarra la Ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El plazo para realizar aportaciones comenzó el 12 de marzo y finalizará el próximo 8 de abril. La nueva normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), permitirá que enfermos de ELA en fase avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible puedan recibir ayudas económicas de hasta 9.589 euros para cuidados a domicilio, provistos por una entidad prestadora de servicios de atención de este tipo o una persona profesional autónoma.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Ejecutivo foral, Carmen Maeztu, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que las personas que quieran acceder a estas ayudas deberán contar con el reconocimiento del Grado III+ de Dependencia Extrema.

Los departamentos de Salud y Derechos Sociales han diseñado un circuito interdepartamental para dicho reconocimiento, que busca "simplificar al máximo los trámites necesarios y que empezará a funcionar próximamente".

De esta manera, si la persona ya cuenta con un Grado III de Gran Dependencia, solicitará a su profesional referente de medicina la emisión del informe, se activarán de manera proactiva los circuitos internos (habitualmente: Unidad Multidisciplinar del Hospital Universitario de Navarra (HUN) - profesional de Trabajo Social de esa unidad hospitalaria- Trabajo Social de Atención Primaria de Salud - Sección de Valoración de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) - Sección de Gestión de Prestaciones de la ANADP) y formalizará el nuevo Programa Individual de Atención (PIA) en su Zona Básica a través de su profesional de Trabajo Social en menos de 2 meses, "sin necesidad de más trámites adicionales".

En los casos en que la persona no parta de una situación de Gran Dependencia (Grado III) se procederá a activar el circuito rápido de valoración o revisión del grado de dependencia junto con la documentación necesaria para acceso al Grado III+ en el mismo acto.

En estos momentos "se está trabajando intensamente en la ejecución de todos los procesos que garanticen una adecuada implementación de estos circuitos lo antes posible".

En este sentido, se ha previsto informar a todos los profesionales implicados a través de diferentes tipos de acciones formativas y, particularmente, se realizará formación específica en relación con la modificación de la normativa ACP en el Grado III+ a profesionales de Trabajo Social Sanitario de Atención Primaria.

El perfil de ELA se encuentra incluido en la Estrategia de Cronicidad como enfermedad neurodegenerativa desde el año 2018, contando con un proceso asistencial integrado en el que se define el itinerario de atención "de calidad" a seguir en estos casos.

En base a ello, "ya se contaba con un circuito sociosanitario rápido para el acceso a las valoraciones de Dependencia y Discapacidad y a las prestaciones asociadas". Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2024 y sus desarrollos, este circuito rápido se ha actualizado, incluyendo a otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas o no neurológicas, siempre que cumplan de modo acumulativo los criterios establecidos en la normativa.

En "todo momento" se realiza una atención "individualizada y centrada en las personas, valorando conjuntamente con la persona el momento idóneo y deseado para iniciar dicho trámite".

CERCA DE 20 PERSONAS EN NAVARRA

El desarrollo de la modificación de la normativa ha sido fruto del trabajo coordinado entre el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra y la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA) y se estima que pueda beneficiar a cerca de 20 personas en Navarra.

Las ayudas económicas oscilan entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.589 euros al mes, dependiendo del número de horas de cuidado que se contraten.

Las cuantías máximas y mínimas correspondientes a Grado III + de Dependencia Extrema se abonarán en función de las horas de cuidado contratadas y no se aplicarán deducciones por renta per cápita de la unidad familiar.

La financiación de estas ayudas corre a cargo del Estado en un 50%, mientras que el Gobierno de Navarra destinará el 50% restante. De este modo, con la nueva normativa se incrementarán las cuantías máximas actualmente previstas de la prestación económica vinculada al servicio, que podrá ser destinada a ayuda a domicilio, para que las personas con Grado III+ de Dependencia Extrema reconocido puedan recibir la atención domiciliaria que requieran.

Se considera que el establecimiento de una prestación específica de mayor cuantía económica para las personas con Grado III+ de Dependencia Extrema "contribuirá a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por estos procesos, facilitando a éstas una mayor financiación que les permita recibir una atención profesional adecuada".