Navarra impulsa 'Retos Robótica' para mejorar la autonomía de las personas mayores con discapacidad

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, presenta el proyecto ‘Retos robótica’. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y Adacen han presentado este martes 'Retos Robótica', un nuevo proyecto de innovación social y tecnológica que busca identificar necesidades reales de las personas mayores con discapacidad y explorar el potencial de la robótica para ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar su autonomía y calidad de vida. La iniciativa está financiada por Fundación La Caixa y cuenta con la colaboración del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra (NAIR Center) y Centro VidAAs.

La presentación, celebrada en la sala de capacitación del Polo IRIS, ha contado con la participación del vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el gerente de Adacen, Andrés Ilundain; y la delegada de Fundación La Caixa en Navarra, Izaskun Azcona.

'Retos Robótica' plantea un proceso de innovación centrado en las personas que comenzará con la identificación de necesidades y retos reales, incorporando tanto la experiencia actual de personas mayores con discapacidad como una mirada anticipatoria de personas con discapacidad de mediana edad. Familias, profesionales, especialistas y entidades del ecosistema tecnológico participarán también en las diferentes fases del programa.

El objetivo, ha precisado el Ejecutivo, es conectar esas necesidades con las capacidades existentes en el ámbito de la robótica para idear, contrastar y desarrollar soluciones que puedan aportar un valor diferencial en situaciones reales.

El vicepresidente primero, Javier Remírez, ha destacado durante su intervención que 'Retos Robótica' responde a la apuesta del Gobierno de Navarra por una transformación tecnológica "centrada en las personas y orientada a generar progreso social".

"La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. No debemos preguntarnos únicamente qué es capaz de hacer, sino qué necesitan las personas y cómo podemos utilizar nuestras capacidades tecnológicas para responder a esas necesidades", ha señalado.

Remírez ha enmarcado 'Retos Robótica' dentro de una línea de trabajo que el Ejecutivo foral viene desarrollando para conectar innovación tecnológica, innovación social y políticas públicas, y ha recordado experiencias anteriores como Retos IA y el proyecto UMANA.

"Gracias a proyectos de este tipo hemos podido comprobar algo que queremos trasladar ahora al ámbito de la robótica: la innovación funciona mejor cuando empieza por un reto y no por una tecnología", ha indicado Remírez.

El vicepresidente ha puesto también en valor la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y agentes tecnológicos que caracteriza el proyecto. "Queremos una Administración que no innove sola y una innovación que conecte al sector público con las entidades sociales, las empresas, los centros tecnológicos y, fundamentalmente, con las personas", ha explicado.

LAS PERSONAS, PROTAGONISTAS DESDE EL INICIO

Por su parte, el gerente de Adacen, Andrés Ilundain, ha destacado el valor de un modelo en el que las personas participan desde el primer momento en la identificación de los retos y en el posterior diseño y validación de las posibles soluciones. "No queremos desarrollar primero una tecnología y buscar después dónde aplicarla. Vamos a hacer exactamente lo contrario: primero vamos a escuchar", ha adelantado.

El proyecto trabajará con dos perspectivas complementarias. Por una parte, recogerá la experiencia actual de personas mayores con discapacidad y, por otra, incorporará una mirada anticipatoria a través de personas con discapacidad de mediana edad, con el objetivo de identificar necesidades que puedan aparecer a medida que avance su proceso de envejecimiento. A estas personas se sumarán familias, profesionales y entidades que aportarán su conocimiento sobre las situaciones y necesidades cotidianas que podrían beneficiarse de soluciones basadas en robótica.

Ilundain ha destacado que esta metodología permite superar un modelo en el que las personas son únicamente destinatarias de las soluciones tecnológicas para convertirlas en agentes activos de la innovación. "No se trata de adaptar las personas a la tecnología, sino de conseguir que la tecnología se adapte a las personas", ha señalado.

El gerente de Adacen ha incidido también en que el proyecto pretende analizar de manera realista las posibilidades de la robótica. "Nuestro objetivo no es demostrar que un robot puede hacerlo todo, sino descubrir qué cosas puede hacer realmente bien y en cuáles puede aportar un valor diferencial a las personas", ha afirmado.

DE LAS NECESIDADES REALES AL DESARROLLO DE PROTOTIPOS

'Retos Robótica' se desarrollará mediante cuatro fases sucesivas, que permitirán avanzar desde la identificación inicial de necesidades hasta el desarrollo y demostración de prototipos.

La 0 será una jornada en el Polo, organizada por NAIR Center, destinada a conocer como las soluciones robóticas pueden mejorar nuestro día a día. Será el 16 de septiembre, y al día siguiente habrá un showroom tecnológico en el Centro VidAAs para entidades sociales, empresas, administraciones públicas, alumnado y personal investigador.

La primera será un Discovery Sprint, dirigido a identificar necesidades y retos reales de las personas mayores e incorporar tanto su experiencia actual como la mirada anticipatoria de personas con discapacidad de mediana edad.

A continuación, tendrá lugar un Hackathon de Co-Diseño, en el que personas usuarias, familias, profesionales, ciudadanía, especialistas en innovación y robótica y equipos multidisciplinares trabajarán conjuntamente para transformar los retos seleccionados en conceptos de solución robótica.

Las propuestas pasarán posteriormente por un Laboratorio de Contraste y Escenarios de Uso, donde se analizarán aspectos como su utilidad y aceptabilidad, viabilidad técnica, accesibilidad y seguridad, riesgos éticos, sostenibilidad y condiciones reales de aplicación.

Este proceso permitirá seleccionar y concretar el reto con mayor potencial, establecer su escenario de uso y definir los requisitos que deberá cumplir la solución.

La última fase será un Hackathon de Desarrollo y Prototipado, orientado al desarrollo y demostración de prototipos capaces de responder al reto seleccionado. Las propuestas serán finalmente evaluadas y se premiarán las soluciones mejor valoradas.

El programa busca así completar un itinerario que comienza en las necesidades expresadas por las propias personas y concluye con soluciones tangibles: necesidades, retos priorizados, conceptos de solución robótica, escenarios de uso y prototipos demostrados y evaluados.

Por su parte, la delegada de Fundación La Caixa en Navarra, Izaskun Azcona, ha señalado que la entidad ha decidido apoyar 'Retos Robótica' por su capacidad para conectar innovación tecnológica e impacto social.

"La innovación y la tecnología alcanzan todo su potencial cuando contribuyen a mejorar la vida de las personas. Detrás de este proyecto no hay solamente tecnología: hay personas mayores, personas con discapacidad, familias, profesionales y necesidades reales a las que queremos intentar dar una respuesta", ha destacado.

"La transformación tecnológica no puede dejar a nadie atrás, pero podemos ir incluso un paso más allá: no se trata solamente de conseguir que todas las personas puedan participar de esa transformación, sino también de que puedan participar en su diseño", ha señalado. "El éxito de la innovación social no puede medirse únicamente por la sofisticación de la tecnología que somos capaces de desarrollar. Tenemos que medirlo por la autonomía que podemos favorecer, las barreras que podemos eliminar, las oportunidades que podemos crear y la mejora que somos capaces de producir en la vida cotidiana de las personas", ha afirmado.