Navarra inicia en los nueve primeros meses del año la construcción de 2.400 viviendas, un 23,62% más que en 2025

Archivo - Un bloque de viviendas. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha iniciado en los nueve primeros meses del año la construcción de 2.404 nuevas viviendas. "Se trata de la cifra más alta registrada en este periodo de los últimos 15 años, desde 2012, con un incremento del 23,62% respecto al mismo periodo del año pasado", destacan desde el Gobierno foral.

Según los datos recogidos en el Servicio de Vivienda de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra, de las 2.404 viviendas iniciadas hasta septiembre, 1.848 se corresponden a viviendas libres y 554 a viviendas protegidas (428 VPO y 126 VPT).

Desde el Ejecutivo han explicado que se entiende por viviendas iniciadas al número de viviendas que han obtenido el informe previo favorable de habitabilidad, en el caso de viviendas libres, o la calificación provisional, en el caso de viviendas protegidas.

537 VIVIENDAS INICIADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2026

Según los datos de la Dirección General de Vivienda en el último informe sobre viviendas iniciadas y terminadas publicados en el Observatorio de la Vivienda de Navarra, durante el tercer trimestre de 2026 se han iniciado 537 viviendas, lo que supone un 10,6% menos con respecto al mismo periodo de 2025.

Por tipos, la vivienda libre creció un 34,5% con 487 viviendas, mientras que se iniciaron un total de 50 viviendas protegidas en el tercer trimestre. De ellas, destacan 40 viviendas VPO en propiedad en Tudela y otra promoción de 9 viviendas en alquiler en Cárcar.

Por zonas, la mayor parte de las viviendas iniciadas se ubica en la Comarca de Pamplona, que aglutina el 47% del total (250 viviendas), Tierra Estella (124), y Ribera (66). Cabe destacar que el 61% de las viviendas iniciadas en esta zona son viviendas protegidas. Le siguen también la comarca del Baztán (20), Zona Media (19), Ribera Alta (15), y Valdizarbe-Novenera (15).

En relación a las viviendas terminadas, el tercer trimestre de 2026 ha cerrado con 526 viviendas, siendo 462 libres y 64 protegidas (VPO). La mayor parte (416) se ubican en la Comarca de Pamplona, Ribera (53) y Zona Media (11).