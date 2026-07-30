Navarra lamenta el retraso en la financiación de profesorado de la UPNA y pide "sentido de responsabilidad"

Archivo - El Gobierno de Navarra autoriza un gasto de 90,2 millones para cubrir costes del personal de la UPNA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha pedido "sentido de responsabilidad" ante la ausencia de los gobiernos autonómicos del PP en la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada este miércoles, "lo que impide ratificar un acuerdo ya consensuado y aplaza la llegada de los fondos destinados a reforzar las plantillas de las universidades públicas".

Según ha indicado el Ejecutivo foral en una nota, la distribución de cerca de 150 millones de euros del programa María Goyri, destinados a financiar la contratación de 3.400 ayudantes doctores en las universidades públicas españolas para el año 2026, "ha quedado bloqueada después de que once comunidades autónomas no asistieran a la reunión telemática de la Conferencia General de Política Universitaria, impidiendo alcanzar el cuórum necesario para su celebración".

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha continuado el Gobierno foral, las comunidades que no participaron fueron Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Baleares, Murcia y Aragón, gobernadas por el Partido Popular. "La ausencia de estos gobiernos autonómicos impidió ratificar formalmente un acuerdo que ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la Conferencia y que únicamente necesitaba completar el trámite administrativo para iniciar las transferencias económicas", ha expuesto.

Según ha explicado el Gobierno foral, el Ministerio asegura que los fondos destinados al programa no se pierden, pero reconoce que el calendario previsto para que las comunidades autónomas reciban los recursos y estos llegaran a las universidades "ya no podrá cumplirse en los plazos inicialmente previstos".

El programa María Goyri, ha detallado, constituye una de las principales herramientas del Gobierno de España para impulsar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas y facilitar la renovación de las plantillas docentes e investigadoras en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

NAVARRA PIDE "SENTIDO DE RESPONSABILIDAD"

Ante esta situación, el Gobierno de Navarra pide "sentido de responsabilidad" para sacar adelante el programa, una responsabilidad para con los recursos públicos en general y para con la financiación de las universidades públicas en particular, y asegura que "el sentido de salvaguarda y blindaje de la financiación a la UPNA por parte del Ejecutivo foral se mantendrá intacto e inamovible en cualquier caso y circunstancia".

"Aunque Navarra no forma parte de las comunidades que bloquearon la reunión -de hecho, es una de las CCAA que siempre ha defendido las bondades manifiestas de este programa-, no queda al margen de las consecuencias", ha expuesto. Al tratarse de un programa estatal cuya financiación requiere la ratificación formal de la Conferencia de Política Universitaria, "el retraso afecta al conjunto del sistema universitario público", ha añadido.

Así, ha explicado el Gobierno foral que la UPNA podría ver retrasada la recepción de los fondos previstos para sufragar la financiación de 46 plazas de ayudantes doctores en 2026 con un coste de 1.862.000 euros, unas plazas que ya se incorporaron entre el segundo trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. "Se genera, por tanto, un vacío sobre su financiación para este año, que puede hacer tambalear uno de los objetivos para los que fue diseñado el programa: la estabilidad de las plantillas", ha dicho.

Desde el Ministerio insisten, ha precisado el Ejecutivo navarro, en que el acuerdo ya estaba cerrado y que únicamente resta completar los trámites administrativos necesarios para desbloquear las transferencias una vez pueda reunirse de nuevo la Conferencia de Política Universitaria.

Además de las 46 plazas financiadas por parte del Ministerio, el convenio firmado para la implementación del programa María Goyri en la UPNA incluye el compromiso de la creación de 30 plazas adicionales con cargo al presupuesto de Gobierno de Navarra, "compromiso que actualmente se está cumpliendo y se cumplirá íntegramente", ha indicado. En el primer trimestre de 2026, se realizó la cobertura de 15 plazas y está previsto que las 15 restantes se completen con cargo al presupuesto de gastos de Gobierno de Navarra de 2027. El importe anual de la cobertura total de las 30 plazas es de 1.214.400 euros.