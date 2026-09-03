La Navarra LAN Party celebra su novena edición en la UPNA con ampliación de inscripciones

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, participa en la apertura de la novena edición de Navarra LAN Party (NLP). - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha participado en la inauguración oficial de la Navarra LAN Party, que se celebra en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) desde este jueves y hasta el próximo domingo, día 6.

Esta iniciativa, organizada conjuntamente por la Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología (Anditec) y la UPNA y que cuenta con el patrocinio de Gobierno de Navarra, es el mayor encuentro tecnológico de la Comunidad foral y reúne en esta novena edición a casi 500 personas aficionadas a la tecnología, el 17% mujeres, y que combina divulgación, ocio y un amplio programa de actividades, competiciones y conferencias.

Durante el acto, al que también ha acudido el director general de Telecomunicaciones y Digitalización, Josean Vizcay, el consejero ha destacado la buena acogida que vuelve a tener esta iniciativa, que "una vez más consigue llenar sus plazas y reunir a cientos de personas con ganas de disfrutar de la tecnología". En este sentido, ha señalado que "la Navarra LAN Party es una buena oportunidad para acercarse a la tecnología de una manera diferente, desde el ocio, la curiosidad y la diversión, y para compartir esa afición con otras personas".

En la inauguración oficial, además del consejero García, han participado Miguel Pagola Barrio, vicerrector de Desarrollo Digital de la Universidad Pública de Navarra; Mikel Armendáriz Barnechea, concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, e Iñigo Aguas Ardaiz, presidente de ANDITEC.

En su intervención, García ha puesto en valor la variedad de actividades que ofrece el encuentro y su capacidad para acercar la tecnología a públicos diversos. "Es importante que la tecnología también tenga estos espacios más lúdicos y participativos, en los que aprender, experimentar, competir y, sobre todo, pasarlo bien", ha afirmado. "El hecho de que la LAN Party vuelva a llenarse demuestra que existe un interés muy importante por este tipo de propuestas y que merece la pena seguir impulsándolas", ha dicho.

El programa de esta novena edición incluye actividades divulgativas, conferencias y competiciones, estas últimas con un total de 5.000 euros en premios. Entre ellas, destaca la del matemático Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, profesor de la Universidad de La Rioja y divulgador científico, quien hablará sobre computación cuántica el sábado día 5 a las 12.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La dimensión tecnológica del encuentro se refuerza este año con una conexión de 20 Gbps (gigabits por segundo), el doble de la velocidad disponible en ediciones anteriores, proporcionada por dos empresas navarras: Sisnet, responsable del enlace de alta velocidad, y Proquo, encargada de la instalación y la logística del equipamiento.

La Navarra LAN Party, que se celebra en el Pabellón Universitario de Navarra, cuenta también con el patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona, Acción Social de Caja Rural de Navarra, Sisnet, Proquo, Tracasa Global, Tracasa Instrumental, Gasteiz Componentes Electrónicos, Cisco Meraki y la Cátedra de Ciberseguridad de la UPNA. Además, colaboran el Instituto Navarro de la Juventud, el Ministerio de Cultura, el Polo de Innovación Digital IRIS Navarra, PC Box Irún, Mars Gaming, Project Galileo by Cloudflare, Bequant y Fundación Hiberus.

TALLERES, CHARLAS Y UNA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

La Navarra LAN Party acerca la tecnología a la ciudadanía con el 'Open Space', una zona del Pabellón Universitario de Navarra abierta al público de forma gratuita desde hoy y hasta el sábado en horario de 10 a 20 horas. La propuesta combina simuladores de conducción, realidad virtual, máquinas recreativas y una zona de videojuegos de uso libre con charlas y talleres sobre ciberseguridad, reciclaje de botellas de plástico para impresión 3D, gemelos digitales y tecnología para la supervisión de personas mayores que viven solas.

El público infantil y juvenil puede participar en actividades de programación con Minecraft y en un torneo de fútbol con drones, aunque las plazas ya están agotadas. Asimismo, se ha organizado un reto de ciberseguridad de tipo CTF ('capture the flag') en colaboración con la empresa Naudit y la Cátedra de Ciberseguridad de la UPNA. La programación incluye también una presentación de Navarra Digital Creators, asociación de profesionales de los videojuegos y la animación de la Comunidad foral, y una muestra de proyectos de su comunidad.

Entre las actividades, figura, además, la charla de Eduardo Sáenz de Cabezón, presentador del programa de TVE 'Órbita Laika' y autor del canal de YouTube Derivando, quien el sábado explicará, con su habitual maestría, la computación cuántica. El resto de las charlas pueden consultarse en el apartado del 'Open Space' de la web de la Navarra LAN Party.

Fuera del horario del 'Open Space', se celebrará una observación del cielo con telescopios junto a la Agrupación Navarra de Astronomía. Está prevista para este viernes, a las 22 horas, en el aparcamiento del polideportivo universitario.

Junto al 'Open Space', el Pabellón Universitario de Navarra dispone de la zona 'Party Place', con 476 puestos de ordenador con conexión a internet a alta velocidad (20 Gb/s) y donde se desarrollan las competiciones de deportes electrónicos retransmitidas por Twitch y otros concursos, con más de 5.000 euros en premios. La organización vendió 300 entradas para estos puestos de ordenador durante el primer fin de semana; 200 de ellas, en las dos primeras horas desde la apertura de las inscripciones.

Este año, gracias al Instituto Navarro de la Juventud, setenta jóvenes han podido asistir a un precio más reducido a la Navarra LAN Party, ya que, por ser titulares del carné joven europeo de la Comunidad Foral, han podido obtener un descuento de diez euros en el precio del abono para los cuatro días.