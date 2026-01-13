Navarra lanza tres convocatorias para innovación en empresas por 2,5 millones de euros

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, a través del servicio de I+D+i, ha lanzado tres convocatorias para innovación en empresas por valor de 2,55 millones de euros.

En concreto, según han explicado desde el Ejecutivo foral en una nota, se trata de las ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas industriales, dotada con 1,6 millones de euros; las ayudas para contratación de personal investigador y tecnológico, financiada con 750.000 euros; y los bonos SINAI para transferencia de conocimiento, con 200.000 euros asignados.

Estas tres convocatorias han sido presentadas a las empresas y agentes interesados en una jornada celebrada en las instalaciones de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), donde personal técnico del Gobierno de Navarra ha explicado los requisitos para recibir las ayudas, las actividades objeto de subvención y los plazos para presentar sus solicitudes, además de responder a las cuestiones que han trasladado a 35 representantes de empresas y agentes que han acudido a la cita.

La apertura del evento ha corrido a cargo del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, quien ha destacado que el objetivo de estas ayudas es el de "ayudar a que las ideas se conviertan en proyectos reales, en alianzas fuertes y buenos resultados".

"Todo ello se enmarca en una estrategia de fondo: consolidar a Navarra como un territorio referente en innovación y desarrollo tecnológico, no solo en España, sino también en Europa, acercando la ciencia, la tecnología y la innovación a la empresa, especialmente en un contexto en el que la colaboración es imprescindible", ha subrayado.

LAS AYUDAS, EN DETALLE

La convocatoria de mayor importe, que financia la contratación de doctorandos y doctorandas industriales, cuenta con una larga trayectoria que ha permitido desde 2016 la contratación de 140 personas, "reforzando la formación de una adecuada cantera de talento alineada con las necesidades que existen en las empresas".

Esta ayuda subvenciona la contratación de una persona investigadora en formación para que realice un proyecto de investigación en el que se enmarcará su tesis doctoral. Ésta deberá resultar de interés para la entidad contratante y estará enmarcada en una de las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S4).

El importe máximo subvencionable de contratación es de hasta 1.900 euros por persona y mes, una cifra que se le podrán añadir gastos académicos, de movilidad y de difusión por un periodo de hasta 4 años.

En cuanto a las ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico, que desde su comienzo en 2014 han fomentado la contratación de más de 500 personas en tareas de I+D+i, tienen como objeto la contratación de una persona para su participación en proyectos de I+D, en actividades de innovación o en labores de apoyo a actividades de I+D+i.

En este caso, el importe máximo es de 16.000 euros por año de contratación, ampliable a 1.000 euros adicionales para empresas con menos de 50 personas trabajadoras que cuenten con un plan de igualdad o para las que cumplan con un determinado porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad.

Por último, los bonos SINAI, más enfocados en la innovación en las pymes, pretenden potenciar la transferencia al tejido empresarial del conocimiento y de la tecnología generada en los centros de investigación, centros tecnológicos, universidades y el laboratorio de experimentación del Polo IRIS de Innovación Digital.

Entre las actuaciones subvencionables, se encuentran actividades de vigilancia tecnológica, estudios de viabilidad de proyectos de I+D+i, servicios de apoyo a la innovación o de consultoría tecnológica, entre otras.

El importe máximo de la subvención será de un 60% del gasto de la actuación (IVA excluido) con un límite de 10.000 euros en el caso de las pymes; o de un 70% del gasto de la actuación (IVA excluido) con un límite de 16.000 euros en el caso de las Unidades de Innovación Empresarial (UIE) acreditadas en el Sistema Navarro de I+D+i (SINAI).