Navarra ofrece recursos disponibles para la extinción de incendios en otras Comunidades Autónomas

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López Antelo, durante la reunión del CAE. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha ofrecido al Ministerio recursos disponibles en la Comunidad foral para la extinción de incendios en otras Comunidades Autónomas.

Así este domingo por la tarde se puso a disposición del Gobierno central un helicóptero con piloto, que "hoy a primera hora ya estaba movilizado y en disposición de prestar auxilio en otra Comunidad, en concreto en Asturias". A la vez, ha indicado López, se han ofrecido equipos terrestres de bomberos y vehículos. "Estarían disponibles para salir mañana 24 bomberos y 8 vehículos del servicio", ha expuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Amparo López ha manifestado que "en este momento nos toca ser solidarios y estamos trabajando desde la solidaridad y la necesidad de dar apoyo".

López ha recordado que este domingo el Gobierno foral acordó, en la reunión del Comité Asesor de Emergencias (CAE), dejar sin efecto la Orden Foral que prohibía realizar determinadas actividades susceptibles de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Asimismo, desescalar el Plan INFONA (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra) a Situación Operativa 0, que mantiene el plan activo en fase de preemergencia.

La consejera ha recordado que Navarra ha registrado dos incendios "de envergadura", el de Muruzábal-Enériz y el de Carcastillo, que "nos ha hecho en diferentes ocasiones elevar el Plan INFONA a nivel 2, lo hemos ido adaptando en función de las necesidades y también del marco normativo que lo regulaba".

No obstante, ha manifestado Amparo López que "las circunstancias meteorológicas van evolucionando en Navarra y tenemos mejores, con temperaturas más bajas y niveles de humedad más elevados". Además, ha dicho que el incendio de Carcastillo estaba "totalmente extinguido".

La consejera ha indicado que Navarra dispone de dos helicópteros, "que con la población que tenemos es bastante más que otras Comunidades cercanas". "En estos episodios en Navarra hemos llegado a tener hasta 16 medios aéreos gracias al Ministerio y a CCAA limítrofes", ha dicho, para añadir que "el riesgo cero no existe". "Hemos derivado un helicóptero y si tuviéramos riesgo cero el segundo lo podríamos derivar", ha comentado, para afirmar que "tenemos que conjugar el proteger Navarra con ser solidario".

Ha precisado, sobre los equipos terrestres ofrecidos, que será el Centro Nacional de Emergencias "el que los derive". "El medio aéreo ayer ya se confirmó que sería para Asturias y los terrestres estaríamos a la espera", ha indicado.

PETICIÓN DE UAGN

Ante la reclamación hace unos días de UAGN de anular la Orden foral que prohibía las labores de cosecha y empacado, la consejera ha explicado que se reunieron con "todas" las asociaciones agrarias y "salimos de la reunión plenamente satisfechos porque nos habíamos entendido". "Tengo que agradecer a los agricultores y asociaciones que han colaborado, que han sido responsables y lo han demostrado porque estamos ante un problema de índole social, de riesgo de personas y de territorio", ha afirmado.