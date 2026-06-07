Navarra participa el 8 y 9 de junio en la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico en Québec (Canadá)

Encuentro anterior del Arco Atlántico, celebrado en Sines-Alentejo (Portugal) en 2024. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Navarra, encabezada por la vicepresidenta Ana Ollo, participará en la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico que se celebrará los días 8 y 9 de junio en Québec (Canadá). El encuentro va a reunir a representantes de más de veinte regiones de seis estados y organizada por el Gobierno de Quebec, servirá a las regiones atlánticas para debatir sobre asuntos relativos al transporte y energía verde, además de "reafirmar el compromiso por un desarrollo sostenible y la fortaleza de la democracia en un contexto internacional lleno de incertidumbres tanto económicas como políticas".

La Comunidad foral forma parte de este organismo que se integra en la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) desde el año 1996. En todos los encuentros previos, además de poner en valor y compartir experiencias concretas en materia de transición ecológica y cogobernanza, Navarra ha ratificado su apoyo a la creación de la llamada Macrorregión del Arco Atlántico.

Esta región aglutinaría a más de 60 millones de habitantes (un 12% de la población europea) repartida por regiones de seis estados (Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Portugal y Canadá), desde Andalucía hasta Québec, que en esta ocasión ejerce de anfitriona. Donostia (2022); Cardiff (2023); Sines (2024); o Barcelona (2025) habían acogido ediciones precedentes. Navarra ha venido manteniendo también la misma posición en las asambleas generales de toda la CRPM (seis comisiones de 160 regiones de 24 países) celebradas en el mismo periodo de tiempo.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha recordado que Navarra -que está presente en 82 redes- ha presidido hasta hace poco la Alianza de las Regiones sobre Automoción (ARA) y la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra y, actualmente, preside la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP). Dentro de su Plan de Acción Exterior, la Comunidad foral incluye una "apuesta estratégica" por la participación en distintas redes e instituciones europeas y, también, más amplias por un doble compromiso: el institucional por la construcción de "espacios democráticos desde las propias regiones"; y el práctico, por trabajar en común líneas de desarrollo sostenible "que reviertan en beneficio de su ciudadanía".

En ediciones previas se ha destacado el compromiso de Navarra en materias como el impulso del hidrógeno verde, la eólica y otras energías renovables, la economía circular o la economía social, entre otros temas.

Esta doble visión articula la participación de Navarra en este foro, en cuyo programa tendrá presencia la vicepresidenta Ollo, acompañada de la directora del Servicio de Oficina de Proyectos Europeos, Silvia Ojer.

Más allá de la participación tanto en el arranque del evento como en la aprobación de la correspondiente declaración final, la vicepresidenta Ollo, como ya hiciera en la última edición celebrada en Barcelona, interviene en la mesa temática del martes en torno a las 'Garantías de la seguridad económica y la democracia en la era de los choques globales' desde una visión local. Este es el título de la sesión en la que compartirá espacio con Ricardo Pinheiro (Alentejo, Portugal), David Naftzger (Grandes Lagos y San Lorenzo, Canadá) y Jack Murray (Donegal, Irlanda).