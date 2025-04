Navarra pondrá en marcha una ventanilla única para atender dudas sobre los aranceles de Estados Unidos

Archivo - El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo foral pondrá en marcha una ventanilla única para que las empresas navarras puedan aclarar dudas por teléfono y correo electrónico respecto a los aranceles aprobados por Estados Unidos.

Además, Mikel Irujo, que ha participado en el Foro Ser Navarra, organizado por la Cadena Ser, ha señalado que "pondremos a disposición de las empresa un canal de apoyo directo" y se fortalecerá el programa NAEX Estados Unidos Exportación, teniendo en cuenta que unas 550 empresas han exportado a Estados Unidos el año pasado y 200 lo hacen de manera habitual.

También ha afirmado que se potenciará un programa de servicios de apoyo a la implantación en Estados Unidos. Actualmente son 33 las empresas navarras instaladas en este país. "Contar con esta red es fundamental para poder encontrar canales que puedan mitigar las medidas arancelarias", ha señalado. Además, el Gobierno de Navarra prevé configurar y potenciar las misiones comerciales directas e inversas con Estados Unidos.

El consejero también ha abogado por buscar nuevos mercados para las empresas navarras, algo que ya se viene trabajando en la Comunidad foral. "El Plan Internacional de Navarra tiene más de 20 años. Somos la comunidad más exportadora y seremos de los más exportadores de la Unión Europea. Cada ciudadano de Navarra exporta un 60% más que un ciudadano del Estado", ha resaltado.

Durante su intervención, Irujo ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no se da cuenta de que el mundo ha cambiado y mucho en los últimos 20 años". "En el año 2005 Europa y Estados Unidos controlaban más de la mitad de la cuota de los mercados mundiales. En 2025 la combinación de ambos apenas supera el 30%, y no es porque no hayamos crecido, sino porque otros, especialmente Asia, han crecido mucho más rápido. El siglo XXI está siendo el del despertar asiático y Trump no quiere verlo", ha afirmado.

En este escenario, Mikel Irujo ha considerado que "la Unión Europea debe reaccionar de manera contundente, pero realista, a esta nueva configuración del mercado mundial". "Debemos ganar en competitividad y apostar por la transformación de sectores actuales, y apostar por nuevos nichos de mercado globales, en los que tenemos la potencialidad de ser competitivos. Debemos, a su vez, ser más firmes, realizar reformas estructurales que nos demandan, por ejemplo, la nueva brújula de competitividad o la nueva estrategia de industria limpia, ambas impulsadas por la Comisión Europea este mismo año", ha subrayado.

También ha resaltado que "tenemos que acelerar la transición energética en toda la Unión Europea". "La energía en Navarra es mucho más barata que en Alemania, y eso es lo que nos hace más competitivos en Europa. Y, en parte, también explica nuestro crecimiento actual ante el estancamiento de los países de la zona euro. Pero seguimos sin ser competitivos si nos comparamos con China o Estados Unidos en precios energéticos", ha afirmado.

DEFIENDE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Además, Mikel Irujo ha reivindicado la transición hacia el vehículo eléctrico, frente a quienes la están cuestionando. Así, ha señalado que en 2024 se vendieron en China un total de 31 millones de coches de los cuales 11 millones eran eléctricos. "Esta cifra supone más que el conjunto de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Es decir, no es que sea el mayor mercado del mundo, es que duplica al segundo y tercer mercado del mundo. En China ya han adoptado esa transición. Es un hecho. La cuestión aquí en Europa es si seguimos dilatando el debate, si seguimos practicando la estrategia del avestruz o la encaramos de manera decidida y aceleramos la misma, con inversiones y ayudas, porque es el futuro de este sector", ha señalado.

El consejero ha destacado que "el potencial de Navarra reside sin duda alguna en su gente, en lo que llamamos ecosistema". "Es una palabra muy poco sexy pero que explica muy bien nuestra fortaleza. Si Trump dice 'Make America great again', nosotros nos quedamos con Shakespeare, que dijo aquello de 'Navarra será la maravilla del mundo'", ha afirmado.

Irujo ha asegurado que "tenemos la gente que necesitamos para poder encarar el futuro con optimismo, si bien para ello obviamente hará falta mucho trabajo y muchos medios". "Por eso estamos en el Gobierno, sabemos que encaramos muchas dificultades y retos y lo hacemos porque aceptamos el reto y la responsabilidad de gobernar y lo hacemos con propuestas", ha señalado.