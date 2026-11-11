Navarra presenta en Bruselas las capacidades de su sistema de I+D+i y su potencial de colaboración internacional

El consejero García (centro) en las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación celebradas en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha presentado esta semana en Bruselas las capacidades del Sistema Navarro de I+D+i (SINAIDi) en el marco de las séptimas Jornadas Europeas de Investigación e Innovación. El viaje institucional ha tenido como objetivo "reforzar el posicionamiento de Navarra como una de las regiones líderes en innovación de Europa", dar a conocer las capacidades científicas y tecnológicas de la Comunidad foral y mostrar el potencial de colaboración internacional.

La apertura del evento, celebrado este martes ante un público compuesto por representantes de agencias internacionales y asociaciones europeas sectoriales relacionadas con la I+D, representantes de instituciones europeas, europarlamentarios y empresas, corrió a cargo del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, que destacó el trabajo realizado por el Sistema Navarro de I+D+i en el impulso a la innovación.

En su intervención, el consejero destacó que Navarra es una región "líder en innovación", con una investigación científica "reconocida por su calidad" y con una "presencia destacada" de la colaboración internacional. Asimismo, resaltó la posición de Navarra como "región innovadora fuerte", según el RIS 2025, informe elaborado por la Comisión Europea en el que la Comunidad foral supera la media europea en indicadores de innovación y está considerada como una de las 11 regiones europeas denominadas "focos de excelencia innovadora".

También señaló el crecimiento del Sistema Navarro de I+D+i (SINAIDi), que cuenta en la actualidad con cerca de 4.000 personas dedicadas a la investigación y más de 6.500 profesionales vinculados a actividades de I+D+i, y remarcó que el objetivo "no es competir de manera aislada, sino aportar en sectores diferenciales y construir alianzas con otros territorios y ecosistemas que compartan la visión de la Comunidad foral".

En el evento también participó la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; así como la europarlamentaria navarra Elena Sancho, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo; ADItech, coordinador del SINAIDi; y representantes de diferentes entidades del sistema. Entre los presentes se encontraba la secretaria general de Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la celebración de una mesa redonda centrada en las prioridades clave en Navarra en materia de investigación, desarrollo e innovación. En ella participaron el director científico del Cima Universidad de Navarra, Antonio Pineda; la directora de I+D en CNTA, Laura Gil; el director general de CENER, Pablo Ayesa; y que estuvo moderada por la responsable de Proyección Internacional de ADItech, Ángela Ustárroz. A través de esta mesa, se presentaron las capacidades navarras en tres ámbitos estratégicos: salud, agroalimentación y energías renovables.

Durante la sesión, los representantes de CIMA, CNTA y CENER, pusieron en valor las fortalezas que aporta Navarra a la investigación europea, entre ellas, "un ecosistema científico e industrial altamente especializado, amplia experiencia en colaboración internacional y acceso a infraestructuras de investigación, plantas piloto y entornos de validación que facilitan la transferencia de soluciones innovadoras".

Asimismo, compartieron algunos ejemplos de proyectos y redes europeas en los que participan, mostrando la capacidad de los centros navarros para colaborar en iniciativas "de alcance internacional" en ámbitos como la salud, la alimentación y la transición energética, destacando "tecnologías punteras" que se trabajan desde Navarra, como, la biología, la biología sintética, la nanotecnología, la inteligencia artificial, electrónica, nuevos materiales, entre otras.

La conversación prestó especial atención al futuro FP10, el próximo Programa Marco de la Unión Europea, y coincidieron, además, en destacar la importancia de seguir construyendo alianzas con centros de investigación, empresas y agentes clínicos de toda Europa, como vía para desarrollar proyectos "de mayor impacto" y acelerar la llegada de nuevas soluciones a la sociedad".

Tras el encuentro, la delegación ha realizado una visita al Parlamento Europeo y se ha trasladado a la Oficina Permanente del Gobierno de Navarra ante la Unión Europea, donde ha podido conocer el trabajo que desarrolla esta representación en Bruselas.

JORNADAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación (European Research & Innovation Days 2026) reúnen en la Comisión Europea a responsables políticos, investigadores, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil, en un encuentro anual que sirve para debatir sobre el papel de la investigación y la innovación en el fortalecimiento de la competitividad, la resiliencia y la soberanía tecnológica de Europa.

En concreto, la edición de este año aborda temas como la atracción, retención y apoyo al talento investigador; la salvaguarda de la libertad en la investigación científica; el aumento de la inversión en investigación y desarrollo; la transformación de la excelencia investigadora en liderazgo tecnológico; o la alineación de las políticas e inversiones en investigación a nivel europeo y nacional.