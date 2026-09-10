Navarra prevé formar a 1.300 personas en perfiles vinculados a la transición eléctrica en la automoción

Archivo - Vista de la puerta principal de la fábrica de Volkswagen Navara. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha explicado este jueves que el Servicio Navarro de Empleo y el Departamento de Educación han diseñado un programa que va a permitir formar a 1.300 personas en perfiles vinculados con la transición hacia la electrificación en el sector de la automoción en la Comunidad foral.

Maeztu ha indicado, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento foral, que "el Gobierno de Navarra tiene muy claro que uno de los grandes retos que tenemos por delante es acompañar la transformación de la industria, especialmente en un sector tan estratégico para la Comunidad como el de la automoción".

Además, ha señalado que el Ejecutivo quiere "hacerlo de una manera muy concreta, anticipándonos a las necesidades de las empresas, formando a las personas y generando oportunidades de trabajo".

Maeztu ha explicado que este es el objetivo del plan de capacitación que están poniendo en marcha el Servicio Navarro de Empleo y el Departamento de Educación, en colaboración con Volkswagen Navarra y también con el Cluster de Automoción de Navarra (ACAN).

La consejera ha explicado que las partes implicadas llevan semanas de trabajo, hablando con las empresas para "conocer de primera mano qué perfiles necesitan, qué competencias van a demandar y, sobre todo, cómo podemos preparar a las personas trabajadoras y a quienes buscan empleo y nuevas oportunidades".

El plan desplegado por Educación y el Servicio Navarro de Empleo contempla una inversión aproximada de un millón de euros y permitirá formar a alrededor de 1.300 personas con cerca de 196.000 horas de formación. "Una primera parte está directamente vinculada con las necesidades que tiene Volkswagen Navarra", ha explicado, para señalar en concreto que se ha diseñado un programa para 1.050 personas en cinco perfiles diferentes: operarios de línea, conductores de instalación, carroceros, mandos y técnicos de áreas indirectas.

La consejera ha apuntado que "esstamos mirando más allá de las necesidades inmediatas de Volkswagen". "La transformación y el crecimiento que va a sufrir la automoción tiene un impacto directo sobre todo el ecosistema industrial con el que contamos en Navarra. Un estudio realizado por ACAN entre empresas proveedoras apunta a una necesidad de contratación de entre 1.200 y 1.500 personas en 2027", ha explicado.

Maeztu ha apuntado que "estamos hablando de necesidades relacionadas con el incremento previsto de la actividad industrial y con una previsión de Volkswagen Navarra de producción de entre 360.000 y 370.000 vehículos en 2027, frente a los 225.000 vehículos que fabricó en el 2025". "Ante esta realidad, el Gobierno de Navarra sin duda se anticipa", ha afirmado.

En ese sentido, ha explicado que "tanto desde Empleo como desde Educación hemos diseñado dos nuevos itinerarios dirigidos específicamente a las empresas proveedoras, uno de operario industrial y el otro de operario de logística industrial, de 103 horas y 81 horas". "Son formaciones muy pegadas a la realidad de estas empresas", ha indicado.

La parlamentaria del PSN Arantza Biurrun ha valorado que "recientemente Volkswagen anunciaba una contratación extraordinaria para afrontar la producción de sus vehículos eléctricos, más de mil empleos directos y otros tantos indirectos", y ha destacado la actuación del Gobierno, con "anticipación, formación, generación de empleo de calidad, compromiso, y trabajo discreto, permanente y continuo con los agentes implicados".