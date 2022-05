Navarra prolonga la suspensión de nuevas granjas de vacuno de gran capacidad hasta disponer de una norma

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una modificación de la ley foral de Sanidad Animal de Navarra para mantener en suspensión la instalación de nuevas granjas de vacuno de gran capacidad hasta que se elabore una norma que determine los requisitos de estas.

La suspensión, que finalizaba el 30 de mayo, afecta a la instalación de explotaciones de vacuno con una capacidad superior a 1.250 UGM, o a la ampliación de las ya existentes que superen ese volumen.

La medida cautelar se adoptó en 2021, con el fin de evitar la instalación de nuevas granjas, mientras se elaboraba una norma foral que regulara los requisitos de tamaño y capacidad precisos para garantizar las condiciones óptimas de sanidad animal en las explotaciones navarras.

El Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra elaboró un proyecto de ley foral que, sin embargo, fue rechazado el pasado 3 de marzo. Ante esa situación, PSN, Geroa Bai y Podemos presentaron una proposición de ley para continuar con la suspensión más allá del 30 de mayo. La iniciativa, debatida este jueves, ha prosperado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

En la defensa de la proposición, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha destacado la importancia de "blindar nuestro territorio de un modelo de explotación ganadera que es perjudical no solo para el conjunto de Navarra, sino para el propio sector por el impacto social, económico, medioambiental y de sanidad animal". "El sector agrario busca el camino hacia producciones cada vez más sostenibles y necesita de la acción legislativa de esta Cámara para arropar ese modelo de ganadería sostenible", ha indicado.

El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha criticado que los socios de Gobierno "vuelven con sus obsesiones, prohibiciones y limitaciones, y con los ataques sin cuartel al sector que les da de comer, en este caso a los ganaderos de leche". "Lo que no les gusta lo intentan prohibir de nuevo. Han encontrado un subterfugio para limitar la actividad económica que no les gusta, otra moratoria. ¿Hasta cuándo van a intentar imponer sus dogmas a los ganaderos? ¿Hasta que tuerzan el brazo? Esto no se va a permitir ni por parte de los ganaderos, ni por parte del sector, ni por parte de Navarra Suma", ha asegurado.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que la ganadería intensiva y la extensiva "son compatibles, y tan importante es una como la otra, siempre bien reguladas y con una limitación" y ha respaldado el cambio legal con el fin de "tener tiempo suficiente para alcanzar acuerdos mientras sale la normativa estatal". "Es importante paralizar que se puedan presentar solicitudes de explotación con más de 1.250 UGM o ampliaciones de las que actualmente existen, no podemos permitirnos este vacío legal que nos puede llevar a consecuencias muy complicadas de revertir", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha respaldado esta nueva moratoria pero ha considerado que "esto no es más que lanzar la pelota un año más, esperemos que en este año seamos capaces de buscar una solución". Además, ha señalado que la ley presentada por el Ejecutivo fue rechazada en marzo "fruto de la incapacidad del Gobierno de tratar de conseguir una mayoría".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha dado el apoyo a la proposición de ley "en aras de que lleguemos a un acuerdo importante, en aras de que se puedan desarrollar las directivas europeas que aterricen en los Estados miembros y que el Estado español haga sus trabajos y también su normativa, y en estaremos en contra de convertir a Navarra en un Las Vegas de las macrogranjas".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha respaldado el cambio legal porque "va a evitar que haya otra macrogranja del tipo de la macrogranja de Caparroso y no vamos dejar de pelear para que esta macrogranja cese su actividad". De Simón ha señalado que "siempre es mejor tener" esta nueva proposición de ley que "no tener nada".