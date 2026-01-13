Navarra registra a 31 de diciembre de 2025 un 6,4% más de alojamientos turísticos que un año antes

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oferta de alojamientos turísticos en Navarra aumentó en 2025 un 6,4% debido principalmente al crecimiento de los apartamentos turísticos, que aumentan su oferta en 103 unidades respecto al 31 de diciembre de 2024. La oferta completa de alojamientos crece en 165 unidades, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Las plazas ofertadas por los alojamientos turísticos aumentan en 2.646 unidades lo que supone un 6% más respecto al año anterior. Crecen principalmente las plazas de pensiones, (633), hoteles (480), apartamentos turísticos (387) y las ofertadas en viviendas turísticas (235). En el año 2025 aparece la modalidad de bloque de apartamentos turísticos con 386 plazas.

Por tipología, los campings son los alojamientos que más plazas ofertan (14.522), seguidos de los hoteles (8.331) y de las casas rurales -vivienda- (4.507).

Las zonas noroeste y Pirineo destacan por su oferta de alojamientos rurales, casas rurales - vivienda- y apartamentos turísticos rurales, en los que se ofertan un total de 4.136 plazas. En las zonas Navarra Media Oriental y Tierra Estella, predominan los apartamentos turísticos y casas rurales -vivienda-, con una oferta de 1.254 plazas y en las zonas con municipios más grandes predominan los apartamentos turísticos, aunque la mayor oferta de plazas se concentra en los hoteles. En la zona Pamplona, el 67,8% de los alojamientos son apartamentos turísticos pero el 46,3% de las plazas están en hoteles y en la zona Tudela el 61,8% de los alojamientos son apartamentos turísticos y el 41,3% de las plazas están en hoteles.