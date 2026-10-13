Navarra registra 46 sociedades mercantiles nuevas en agosto, un 13,2% menos que en el mismo mes del año anterior

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró en agosto la creación de 46 sociedades mercantiles, siete menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del 13,2%.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades suma un total de 448.000 euros, frente a los 380.000 euros del año anterior (aumenta un 17,9%). El capital medio suscrito (9.700 euros euros) aumenta un 35,8%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

Además, en agosto amplían capital 20 sociedades mercantiles, 8 más que en agosto del año anterior. El capital suscrito en las ampliaciones alcanza los 39.748.000 euros, frente a los 6.671.000 euros en agosto de 2025. El capital medio suscrito en estas operaciones es de 1.987.400 euros y aumenta un 257,5% en tasa anual.

En el conjunto de España, el número de sociedades mercantiles creadas en agosto aumenta un 5,7% respecto al mismo mes de 2025. El capital suscrito para su constitución supera los 456 millones de euros, con un aumento anual del 92,8%. El capital medio suscrito (60.644 euros) crece un 82,3%. El número de sociedades mercantiles disueltas se sitúa en 1.315, con un aumento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior.