Navarra registra en lo que va de año 26 infecciones por picadura de garrapata

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

En lo que va de 2026 se han notificado en Navarra 13 casos de fiebre exantemática mediterránea, 12 de enfermedad de Lyme y uno de tularemia todos atribuibles a picadura de garrapatas, según indica el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra correspondiente a la semana del 24 al 30 de agosto.

Según indican desde Salud Pública, la proliferación de garrapatas "podría verse favorecida por las primaveras y otoños más cálidos". En este sentido, recominedan evitar zonas de hierba alta y maleza densa; transitar por caminos, llevar pantalón largo, medias, manga larga, preferentemente de colores claros, y usar repelentes. Al finalizar la actividad, revisar la piel para detectar y eliminar precozmente las garrapatas. También el tratamiento de los perros para evitar que tengan garrapatas.

En caso de picadura de una garrapata, se recomienda extraerla lo antes posible con una pinza de punta roma y estrecha, sujetando la garrapata por la parte más próxima a la piel, mediante tracción suave y constante en dirección perpendicular a la piel, hasta que la garrapata se suelte espontáneamente. Después, lavarse las manos y la zona con agua y jabón neutro, y aplicar un antiséptico.

Observar la zona de la picadura y el estado general durante 4 semanas. Consultar en el centro de salud si aparece enrojecimiento en la zona que se va extendiendo, inflamación, fiebre, malestar, ganglios inflamados, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular.

En todo caso, Salud Pública señala que la incidencia de estas infecciones en Navarra "no justifica el uso preventivo de antibióticos en todas las picaduras de garrapatas". El profesional de medicina "valorará la prescripción de antibióticos de forma individualizada y en función de los síntomas".

PICADURA DE MOSQUITO

Por otro lado, en lo que va de 2026 se han confirmado 8 casos de enfermedad del Dengue, 7 de Chikungunya y uno de Zika en personas que habían viajado a Brasil, Bolivia, Cuba, Guatemala, Indonesia, Maldivas, República Dominicana, Senegal y Sri Lanka.

En diferentes zonas de Navarra se ha registrado la presencia del mosquito tigre (Aedes albopictus). Si este mosquito pica a una persona llegada de zonas endémicas infectada por uno de estos virus, podría contagiar la infección al picar después a otras personas.

En los últimos años se han registrado casos de transmisión autóctona de estas enfermedades en Francia, Italia y España. Algunas de estas infecciones pueden ser asintomáticas o no ser diagnosticadas, pero podrían transmitirse al mosquito. Por ello, se recomienda que toda persona que regresa a Navarra, tras haber visitado zonas tropicales donde pueda haber casos de alguna de estas infecciones, extremen los cuidados para evitar la picadura de mosquitos.

Así, explican desde Salud Pública, toda persona que regresa a Navarra tras haber visitado zonas tropicales, donde pueda haber casos de alguna de estas infecciones, deben poner todos los medios para evitar la picadura de mosquitos (usar repelentes y evitar parques, jardines, orillas de ríos, huertas, zonas encharcadas, salidas al campo, etc.) durante 15 días tras el regreso o 10 días desde el inicio de síntomas.

258 CASOS DE SALMONELOSIS

En lo que va de 2026 se han confirmado en Navarra 258 casos, más del doble de lo que era habitual en el mismo periodo de años anteriores. Algunos casos formaban parte de brotes que habían afectado también a otras personas sin confirmación microbiológica.

Salmonella enteritidis es una bacteria que causa infección intestinal que cursa con diarrea intensa, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre. Es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos. Puede encontrarse en la cáscara (por contacto con heces) o en el interior del huevo si la gallina estaba infectada. La bacteria se destruye cocinando los huevos por completo, hasta que la clara y la yema estén firmes, alcanzando una temperatura superior a 65ºC.

Si la Salmonella enteritidis no ha sido eliminada en el cocinado y el alimento se mantiene a temperatura ambiente antes de su consumo, la Salmonella enteritidis puede multiplicarse con rapidez y alcanzar niveles suficientes para causar enfermedad.

Para prevenir la salmonelosis se recomienda comprar huevos con la cáscara intacta y limpia, de granjas autorizadas, guardar los huevos en el frigorífico. No hay que lavarlos antes sino antes de usarlos. Hay que evitar que el contenido del huevo se contamine por contacto con la parte exterior de la cáscara, cuajar bien las tortillas, no dejar alimentos preparados con huevo a temperatura ambiente y evitar que el alimento listo para comer contacte con partes crudas o poco cocinadas o con utensilios (cubiertos, platos, fuentes, etc.) que hayan contactado con ellas, ya que pueden contaminarlo. La utilización de huevo pasteurizado evita el riesgo de salmonelosis.

INFECCIONES RESPIRATORIAS

Por otro lado, la incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria se situó en 211 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales en 4 casos por 100.000.

Esta semana se han confirmado 8 casos de covid, 3 de los cuales requirieron ingreso hospitalario. Se han confirmado 4 casos de gripe, de los que 2 ingresaron. No ha habido diagnósticos de VRS.

En los pacientes con síntomas respiratorios también se detecta presencia de otros virus. Este verano se está produciendo "una pequeña onda de transmisión de covid, aunque mucho menor que la de veranos anteriores".

MORTALIDAD GENERAL

En la semana del 17 al 23 de agosto se registraron 110 defunciones (última semana con datos completos), un valor dentro del rango habitual en esta época del año.