Navarra ha registrado un total de 262 incendios forestales durante la campaña de extinción de verano

Archivo - Imagen de la zona del incendio de Urzainki el pasado verano. - BOMBEROS DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado un total de 262 incendios forestales a lo largo de la campaña de prevención y extinción de incendios de verano, 175 más que en 2025, cuando se produjeron 87 fuegos. Estos incendios han afectado a una superficie total de 1.059 hectáreas en la Comunidad foral, correspondiéndose 603 a superficie arbolada, 278 a matorral o monte abierto y 176 a vegetación herbácea. Las hectáreas calcinadas suponen 275 más con respecto a las 784 que ardieron el año 2025.

Según ha informado el Gobierno foral, en Navarra se han dado periodos de temperaturas muy altas desde finales de mayo hasta septiembre, con precipitaciones escasas, lo cual ha provocado que la vegetación estuviera muy seca y disponible para iniciar y propagar incendios forestales.

En esta campaña, que se ha prolongado desde el 1 de mayo al 12 de octubre, los incendios de mayor envergadura se han producido en Makirriain (25 de junio), con 400 hectáreas calcinadas; Galar (24 de julio), con una extensión de 120 hectáreas quemadas, y Urzainqui (14 de agosto) en el que ardieron aproximadamente 100 hectáreas.

Con respecto a la activación de planes, el Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) se ha activado en 4 ocasiones, declarándose la situación operativa nivel 2 (que permite solicitar medios de extinción ajenos a la Comunidad foral) en dos de ellas, debido al incendio de Makirriain y el de Urzainki. No obstante, no se han registrado daños a personas y los fuegos se han atajado sin alcanzar núcleos urbanos, pese a que las poblaciones de Usi, Anoz y Navaz fueron desalojadas de manera preventiva por el incendio de Ezcabarte.

SEIS HELICÓPTEROS Y 180 EFECTIVOS DE BOMBEROS DE REFUERZO

La Comunidad foral ha contado para esta campaña con seis helicópteros, uno más que en 2025, de los cuales cuatro han sido aportados por el Ejecutivo foral y dos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y todos ellos han tenido su base en Miluce.

De igual manera, el Servicio Navarro de Bomberos se ha reforzado con 180 efectivos, 21 más que el año pasado, de los cuales 87 son conductores auxiliares y otros 93, peones auxiliares, que han prestado servicio en los parques de Tudela, Tafalla, Lodosa, Peralta, Cordovilla, Estella-Lizarra, Sangüesa y la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF).

El dispositivo diario ha rondado en unos 100 efectivos entre bomberos, cabos, suboficiales y las brigadas forestales. La campaña ha contado también con 21 autobombas forestales y 7 camiones nodriza para el abastecimiento de agua.