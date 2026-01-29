Navarra es la segunda comunidad de España con menor tasa de abandono escolar, con un 7,8%

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra es la segunda comunidad de España con menor tasa de abandono escolar, un 7,8%, según el informe 'Nivel de formación, formación permanente y abandono: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa', dado a conocer por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sólo superada por la Comunidad Autónoma Vasca (3,6%), la Comunidad foral presenta una tasa de abandono escolar muy inferior a la media nacional española que, pese a haberse reducido en dos décimas, fue en 2025 de un 12,8%. El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, se ha felicitado por esta "baja" tasa señalando que es "un indicativo crucial para la cohesión y la inclusión social".

La tasa calcula el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han terminado al menos la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no están estudiando. A pesar de su reducción, ha informado el Gobierno foral en una nota, la tasa de abandono en España sigue siendo una de las más altas de Europa. "La extensión de los estudios de Formación Profesional, que han experimentado un fuerte auge en matrícula de alumnado, y la consolidación de programas específicos destinados a reducir el fracaso escolar como PROA + constituyen herramientas que han contribuido a reducir las tasas de abandono escolar", ha expuesto.

Tras la CAV y Navarra son Cantabria (8,9%), Madrid (9,6%) y Castilla-León (10,2%) las comunidades que encabezan el listado de regiones con menor tasa de abandono. Entre las regiones con peores tasas se encuentran Murcia (20,6%), Canarias (15,9%) y Castilla-La Mancha (15,7%).

Atendiendo al sexo del alumnado, Navarra ocupa también el segundo puesto en cuanto a comunidad autónoma con mejores tasas de abandono escolar. Segunda tras Euskadi (4,54%) en hombres (8,57%) y segunda tras el País Vasco también en mujeres (7,05%). En este curso 2025-2026 son más de 16.000 los alumnos que están cursando estudios de grados Básico, Medio y Superior en la red de centros de Formación Frofesional de Navarra. El Departamento ha indicado que sigue implantando ciclos de FP Básica en diversos centros educativos repartidos por distintas localidades de la geografía navarra.