Navarra Suma y PSN rechazan la utilización "sectaria" de la Korrika pero el Parlamento no alcanza la unanimidad

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha presentado este lunes en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra una declaración institucional para rechazar la "utilización sectaria" de la Korrika para "convertirla en una plataforma de reivindicación de terroristas de ETA y proclamas de la izquierda abertzale, tanto en Navarra como en e País Vasco". El PSN la ha respaldado pero la declaración no ha sido aprobada, dado que requería de unanimidad y el resto de grupos de la Cámara la han rechazado.

Inicialmente, la declaración propuesta por Navarra Suma constaba de cinco puntos, pero el PSN ha pedido que se eliminaran los dos últimos, por no estar de acuerdo con ellos, para poder apoyar el resto de la declaración. Navarra Suma ha aceptado la petición de los socialistas y ha reducido el texto a los tres primeros puntos.

En primer lugar, en la declaración se mostraba el "más firme rechazo a la utilización sectaria de un acto de apoyo a la lengua vasca, como la Korrika, para convertirlo en una plataforma de reivindicación de terroristas de ETA y proclamas de la izquierda abertzale, tanto en Navarra como en el País Vasco".

En el segundo, se exigía a la organización de la Korrika "la firme condena de dichos actos, numerosos y constantes a lo largo de toda la edición, su rechazo claro a la politización de la Korrika y su firme compromiso de tomar medidas para evitar que se repitan en el futuro".

Ya en el tercer apartado se mostraba la "solidaridad con todas las víctimas de ETA que han manifestado públicamente su profundo malestar por el enaltecimiento de terroristas de ETA llevado a cabo una vez más en la presente edición de la Korrika" y se exigía de la organización que "haga públicas sus disculpas y solidaridad con las mismas".

Los dos puntos siguientes, finalmente eliminados, planteaban que, de no cumplirse con estos planteamientos, el Parlamento de Navarra no volvería a participar en ninguna nueva edición de la Korrika y se comprometía a no pagar con sus fondos ninguna nueva participación sin unanimidad de todos los grupos de la Cámara.

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha considerado que "la politización de la lengua vasca ha resultado evidente en la Korrika introduciendo reivindicaciones de los presos de ETA". También ha cuestionado que, en este contexto, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, expresara su apoyo a la Korrika, lo que "raya la responsabilidad institucional" y ha destacado que "la bandera de Navarra defiende tanto el euskera como cualquier otra bandera de otra Comunidad, no hay bandera que defienda más el euskera que la bandera de Navarra". Suárez ha explicado que él no participó en la Korrika pero que ha tenido conocimiento de la presencia de fotos de presos de ETA por los medios de comunicación.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que estos hechos "no favorecen el buen clima y la separación entre la promoción de la lengua y el conflicto político". "Cada vez que la política toca el euskera, lo enfanga, y como socialistas que defendemos la lengua propia lo que vamos a hacer es promocionarla, desarrollarla, quitándole el foco del conflicto político, ahí nos van a encontrar", ha dicho. No obstante, ha precisado que "una minoría no puede condicionar lo que la gran mayoría ha hecho, que es vivir la fiesta del euskera en libertad y alegría".

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado "el rechazo firme, convencido y contundente a cualquier utilización de la Korrika, a cualquier intento de patrimonialización, de uso interesado, de lo que no debe ser sino una fiesta en favor del euskera". Así, ha criticado el uso que "se ha intentado en el seno de la Korrika para llevarla a otras reivindicaciones", pero también ha rechazado que se intente "llevar a confundir el todo con la parte a través de la declaración institucional". "Tratar de hacer creer que la Korrika es una parte de lo que pudimos ver y que no representa la posición mayoritariamente contundente del conjunto de los participantes es tan rechazabale como el uso que se ha intentado hacer con las pancartas", ha añadido.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "cuando el dedo apunta a la luna, algunos se quedan mirando al dedo, y eso le ha pasado a Navarra Suma, que ha tratado de criminalizar una actividad, más allá de que algunas personas hayan mostrado no sé sabe qué pancartas de presos o algunas fotografías". Frente a ello, ha felicitado a los "miles de navarros que han salido a trabajar a favor del euskera por encima de la instrumentalización que se quiere hacer". "Ninguno de los puntos de la declaración institucional es asumible desde el punto de vista de la libertad de expresión", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha criticado que en la declaración "se hace un ejercicio de generalización sobre la Korrika y su organización de unas conductas minoritarias y muy poco representativas de un acto tan rico, tan diverso y tan alegre de la que nuestra formación también participó". "La declaración pide que la participación del Parlamento en la Korrika se decida por unanimidad, por lo que no se haría ningún acto si Navarra Suma no estuviera de acuerdo con ello. Se usan las conductas de una minoría para manchar el nombre de la Korrika", ha lamentado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "en cualquier evento público, concentración o manifestación siempre hay personas que se salen del tiesto y hace falta un control de las organizaciones para que esto no suceda". No obstante, ha dicho que ella participó en la Korrika y no vio "nada" de lo criticado por Navarra Suma en su declaración. Por ello, ha acusado a la coalición de UPN, Cs y PP de querer "fomentar el conflicto y el debate sobre una cuestión que solamente ven ellos". "Yo vi normalidad, independientemente de que cualquier apología del terrorismo, actuación o manifestación que pueda lesionar a otras personas también la rechazamos, pero no fue lo habitual. No se puede generalizar", ha afirmado.