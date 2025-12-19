Navarra tiene asignados 1.422 millones de euros del Plan de Recuperación y los Perte suman inversiones por 340 millones

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra, hasta el mes de noviembre, tenía asignados 1.422 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De ellos, 801 millones son gestionados por la Administración General del Estado y benefician a 16.948 empresas, particulares, centros de investigación o universidades.

Por su parte, los distintos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) han dejado hasta el momento en Navarra inversiones que superan los 340 millones de euros.

De ellos, 117 corresponden al Perte ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento); 88,7 millones, al Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado); 37,2, al Perte de Salud de Vanguardia; 36,3 millones corresponden al Perte de Economía Social y de los Cuidados; 24,2, al Perte de Digitalización del Ciclo del Agua; 23,3, al del Sector Agroalimentario; 10,1, al Perte Aeroespacial; 1,5 millones, al de Economía Circular; 1,1, al Naval; y otro 1,1 millones, al Perte Chip de microelectrónica y semiconductores.

Así lo ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que ha afirmado aunque 2025 ha sido un año "complejo", se están "haciendo políticas para mejorar la vida de la ciudadanía, para transformar y modernizar nuestro país, nuestra comunidad y se está beneficiando a la mayoría social".

"España y Navarra avanzan, progresan con este gobierno", ha manifestado, tras añadir que "tenemos la fuerza y la determinación necesaria para seguir adelante con las políticas que hemos puesto en marcha, conscientes de que queda mucho por hacer y de que tenemos grandes retos encima de la mesa, como es la vivienda o la reducción de la desigualdad".

"Frente al ruido hechos, frente a los agoreros y sus altavoces que pretenden acabar con este gobierno, sea como sea, políticas que demuestren cada día que el gobierno merece la pena", ha reivindicado Echeverría, que ha subrayado que "no se trata de existir, se trata de gobernar con políticas encaminadas a la igualdad y a la justicia social y establecer un modelo lejos de ese modelo que la oleada ultra, que por desgracia estamos sufriendo, nos quiere imponer".

Echeverría ha mencionado algunas de las inversiones en Navarra del Ejecutivo central. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado 331 millones de euros a Navarra desde 2019. La inversión ejecutada "casi se ha triplicado en los últimos años, al pasar de 19 millones anuales de media durante el gobierno de Mariano Rajoy a los actuales 55 millones de euros". Entre los proyectos más relevantes, destaca la llegada de la alta velocidad ferroviaria.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo ha consignado 272,89 millones de euros desde 2019, "lo que supone 168,26 millones más que durante el Ejecutivo del Partido Popular". La inversión en Vivienda ha sido de 67,4 millones de euros, de modo que "el dinero procedente del Estado está permitiendo, por ejemplo, la construcción de 320 viviendas y la rehabilitación de otras 4.622".

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destinado a Navarra 239,4 millones de euros en estos siete años de gobierno, pasando "de 14,63 millones en 2018, con Mariano Rajoy, a los 30,71 millones de 2025". Destaca la inversión de más de 100 millones de euros entre 2020 y 2025 en Formación Profesional, con una "cifra récord" de 14.490 estudiantes.

Además, se ha dado un "fuerte impulso" a la digitalización, de modo que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha invertido 145,7 millones de euros en estos años, "frente a los 7,4 millones del gobierno del Partido Popular". El Kit Digital ha beneficiado a más de 43.200 pymes y autónomos con una inversión de 49,9 millones de euros.

En materia de empleo público, Echeverría ha destacado la "progresiva recuperación" de las plantillas en la Administración General del Estado. Este año se han incorporado a la Delegación del Gobierno 20 personas que han ido a áreas como Industria, Educación o Habilitación y, en particular, a la Oficina de Extranjería, con un refuerzo de 11 personas en los últimos meses (7 fijas y 4 interinas).

La delegada del Gobierno ha mencionado, además, los casi 700.000 euros destinados a exhumaciones "para ayudar a hacer justicia con las personas represaliadas durante el franquismo y con sus familias". Y los más de 5 millones de euros que los ayuntamientos navarros han recibido desde 2018 para luchar con la violencia de género.

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

La delegada del Gobierno también se ha referido al empleo, con la afiliación a la Seguridad Social "en máximos" al llegar a las 317.534 personas en noviembre, 33.990 más que en el mismo mes de 2018. Al mismo tiempo, y "gracias a la reforma laboral, crece el número de contratos indefinidos y lo hace en Navarra en un 139,5 por ciento al alcanzar los 61.316 este año".

Al mismo tiempo, la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.184 euros actuales "beneficia a 22.000 personas asalariadas en la Comunidad foral". La pensión media se ha incrementado en Navarra en 439,20 euros desde noviembre de 2018 y alcanza los 1.692,65 euros.

Las pensiones contributivas "se van a revalorizar un 2,7 por ciento el año que viene, lo que supondrá un incremento cercano a los 570 euros anuales para una pensión media de jubilación".

En lo relativo al Ingreso Mínimo Vital, ha beneficiado desde su puesta en marcha, en 2020, a 36.329 personas en Navarra, y el Bono Social Eléctrico para consumidores vulnerables llega a 22.896 personas.

Por otro lado, 7.000 estudiantes han recibido en Navarra una beca del Ejecutivo central durante el curso 2024-2025. Son 2.630 universitarios; 2.677 no universitarios; y 1.693 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

Lo que vemos con estos datos, ha dicho Echeverría, "son dos modelos de gobernar y dos formas de entender la política". "Y la nuestra, la del gobierno progresista de coalición, es la de apostar por lo público, reforzar los servicios, crear un escudo social que se demuestre clave para la lucha contra la desigualdad, apostar por transformar y modernizar nuestra economía, haciendo al tejido productivo más resiliente, y por estar en cada territorio invirtiendo para que la cohesión social y territorial sea una realidad", ha apuntado.

Según ha remarcado, "hay quienes sueñan en vender una España gris que yo creo que está alejada del día a día". "Yo creo que lo hacen porque la España de hoy, la España que crece, la real, la que construye un futuro mejor para todos, no les gusta. Porque al final beneficia a todos y no solo a unos pocos", ha criticado.