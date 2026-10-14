Neniques Roldán, candidata de Podemos para las elecciones forales de 2027

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

Las bases del partido han confirmado también a la navarra Ione Belarra como cabeza de lista en la Comunidad de Madrid

MADRID/PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán, ha sido confirmada como candidata de la formación morada en las elecciones forales de 2027 al obtener un 83,77% de los apoyos en las primarias celebradas por el partido.

Neniques Roldán era la única aspirante que se había presentado a las primarias a encabezar la lista al Parlamento de Navarra en el proceso que ha desarrollado el partido para elegir sus candidatos.

Dentro del equipo presentado por Neniques Roldán para configurar la lista, han obtenido el mayor respaldo en las primarias, en este orden, Virginia Alonso, Santiago Costa, Yago Iglesias, Raquel Blanco, Mikel González-Echeverri, Fátima Andreo, Eva Calleja, María Graciela López y Jesús Ángel García.

Cabe recordar que en las elecciones forales de 2023 Podemos concurrió a los comicios dentro de la coalición Contigo-Zurekin, de la que forman parte también Izquierda Unida, Batzarre e independientes. Estos tres grupos ya han confirmado su apuesta por reeditar Contigo-Zurekin para los comicios de 2027, pero Podemos todavía no ha tomado una decisión.

Por otro lado, la secretaria general de Podemos, la navarra Ione Belarra, ha sido elegida por las bases del partido como candidata a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, al obtener el 91% de los votos en las primarias internas de la formación.