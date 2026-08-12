"Normalidad" en Navarra en las horas previas al eclipse, con el que se espera fomentar vocaciones científicas

Archivo - Gafas certificadas de protección para el eclipse - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado que las horas previas al eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, se están desarrollando con "normalidad" y que desde el Ejecutivo foral se ha querido aprovechar este fenómeno astronómico como una "oportunidad" para "el fomento de las vocaciones científicas".

En declaraciones a los medios de comunicación desde Sendaviva, donde está siguiendo la jornada del eclipse, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha considerado que este fenómeno, "como gobierno, hemos querido aprovecharlo para el fomento de las vocaciones científicas".

Según Chivite, el eclipse es "algo natural, pero que nosotros hemos querido aprovechar como una oportunidad". "Espero que después de este eclipse surjan incluso más vocaciones científicas", ha subrayado, tras plantear que "quién sabe si de este fenómeno pueden surgir nuevos científicos o nuevas científicas en Navarra". "Porque desde luego, el avance tiene que venir siempre de la mano de la ciencia, y queremos que Navarra siga avanzando y que lo haga de la mano de la ciencia", ha manifestado.

Según ha añadido, "hemos organizado cada 12 de cada mes charlas, hemos llevado la simulación del eclipse por toda Navarra, incluso un pequeño planetario, hemos hecho colaboraciones con Educación también en los colegios". "Lo que hemos querido es aprovechar esto no solo desde un punto de vista turístico, que también, sino también para estas vocaciones científicas, porque entendemos que el progreso de Navarra tiene que venir de la mano de la ciencia y queremos más científicos y científicas en nuestra comunidad", ha incidido.

"NORMALIDAD" EN LAS HORAS PREVIAS

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez ha afirmado que en lo referente a la situación de la Comunidad foral, "la palabra es normalidad". "Una afortunada normalidad, según nos informan desde el Comité Asesor de Emergencias, que está reunido desde primera hora de la mañana de manera continua, presidido por la consejera de Interior, Inma Jurío, en la sala central del 112 en Pamplona", ha añadido.

Según ha explicado Remírez, "hay fluidez en las carreteras" aunque con "pequeñas retenciones en algunos peajes". "Estamos observando que la gente ha escalonado su asistencia a los puntos de observación del eclipse y por tanto es una buena noticia en esa línea", ha subrayado.

Ha añadido el vicepresidente que "hay un lleno prácticamente completo en todos los puntos oficiales de observación del eclipse, a excepción del de Corella, todos los demás están completos, con lo cual estamos hablando de que la ciudadanía ha respondido y ha respondido de manera adecuada y responsable".

Sin embargo, ha señalado que "el día no ha acabado" y "vamos a esperar a ver cómo se desarrollan estas dos horas". También, ha continuado, son "muy importantes" las horas posteriores al eclipse, "donde también hay una recomendación por parte de los servicios de protección civil, de emergencias, de Policía Foral, de Guarda Civil, de todas las fuerzas policiales de emergencias, para que el regreso se haga de la manera mas escalonada posible".

"Hay que aprovechar además que esta noche también es una noche de Perseidas, con lo cual hay una excusa buena para poder quedarse", ha indicado, tras añadir que "estamos en una situación de riesgo extremo de incendios".

Aunque "no tenemos que lamentar a estas horas ninguna noticia mala en esa línea", ha querido emplazado a la ciudadanía a evitar aparcar los vehículos "en las zonas donde hay sotobosque, donde hay plantas, etc.", porque "el motor de los coches está caliente, sobre todo con este calor, y es un riesgo". "No hay que bajar la guardia", ha trasladado.

"Estamos preparados. Se ha trabajado con mucha antelación, no solo en la parte técnica y científica, sino también en la parte de seguridad y prevención. Y por tanto, a estas horas estamos señalando esa bendita normalidad que hay, pero como digo no bajemos la guardia y mantengamos esa actitud preventiva y en alerta hasta el final del día. Y ahora lo que toca es disfrutar de este evento maravilloso", ha manifestado.