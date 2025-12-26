Noviembre finalizó con una recaudación acumulada por parte de Hacienda Foral de 5.240 millones de euros, un 7,6% más

Gráfico con las cifras de recaudación de la Hacienda Foral de Navarra hasta el mes de noviembre de 2025. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida acumulada de la Hacienda Foral de Navarra alcanzó en el mes de noviembre los 5.239,7 millones de euros, frente a los 4.871,9 millones de euros ingresados a noviembre de 2024. Esto es un incremento del 7,6% interanual, resultado de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 6,5% y de las devoluciones del 3,5%.

La recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó los 2.945,2 millones de euros, con un aumento interanual del 2,2%. En el caso de los impuestos indirectos fue de 2.263,3 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 15,4%. Las tasas y otros ingresos crecieron en noviembre un 4,1% hasta los 31,2 millones de euros, detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Analizando el comportamiento de los principales impuestos, en IRPF la recaudación acumulada a noviembre se encontraba un 0,3% por encima de los valores obtenidos en 2024. Destacó nuevamente la evolución positiva de las retenciones de trabajo, siendo un 7,2% superiores a las del pasado año en el mismo período; y de las retenciones de capital, que fueron un 8% mayores. Además, en noviembre se recaudó el segundo plazo de la Campaña del Impuesto sobre la Renta. En toda la campaña se devolvió "un considerable importe, explicado, en gran medida, por las deducciones extraordinarias para mutualistas". Todo ello deja un saldo acumulado negativo para la Hacienda Foral por la Campaña de la Renta 2024 de 87 millones de euros, frente a los 58,5 millones de euros positivos de la Campaña de la Renta de 2023.

El Impuesto de Sociedades siguió presentando en noviembre valores superiores en términos interanuales, con un incremento del 5,4% en su recaudación global.

Por otro lado, la recaudación por gestión directa de IVA presentó el mes pasado una recaudación líquida acumulada de 597,6 millones de euros, lo que representa un 45,8% superior a los 409,8 millones de euros que se alcanzaban el año pasado en el mismo mes del ejercicio, consecuencia de una menor recaudación en el 2024 por las empresas de normativa estatal que tributan por cifra relativa en navarra.

Los Impuestos Especiales mostraron valores inferiores a los del pasado ejercicio en su recaudación por gestión directa, con un decremento del 1,6%. Los impuestos que más ingresaron son Hidrocarburos y Tabaco, y destacaron también las devoluciones por tipo autonómico realizadas por el Impuesto de Hidrocarburos durante este 2025.

Los ajustes con el Estado correspondientes al IVA y a los impuestos especiales, junto con el ajuste por imposición directa de retenciones de trabajo y capital de fabricación se mantuvieron en las mismas cifras del mes de octubre, debido a que la liquidación se realiza al final de cada trimestre y, por lo tanto, el último plazo del año se ingresará en el mes de diciembre.

En términos de ejecución presupuestaria, los 5.239,7 millones de euros ingresados hasta el mes de noviembre suponen un 96,3% del objetivo fijado para este 2025.