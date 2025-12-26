Una nueva cámara en el puerto de Urbasa permite conocer el estado de la vía en tiempo real

Vista de una de las cámaras habilitadas por el Servicio de Conservación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, ha habilitado el acceso público a una nueva cámara en el puerto de Urbasa. Esta actuación permite que las personas usuarias de la zona o quienes necesiten desplazarse hasta allí conozcan de manera actualizada y real el estado de la vía.

La cámara se encuentra en el punto kilométrico 31+590 de la carretera de interés de la Comunidad Foral NA-718, Estella-Lizarra - Olazti / Olazagutia, "lo que ayuda a los usuarios a programar sus desplazamientos y adaptarlos a las condiciones meteorológicas", señalan desde el Ejecutivo foral.

Actualmente, además de la nueva cámara ubicada en la Sierra de Urbasa, el Servicio de Conservación del Gobierno de Navarra cuenta con 20 dispositivos repartidos por toda la geografía foral: Alsasua, Arbizu, Areta, Arre, Belagua, Berriozar, Cordovilla, Etxegarate, Ezcaba, Irurtzun, Lekunberri, Leitza, Pagozelai, Talluntxe, Tudela, los túneles de Belate y Almandoz, Yesa, El Perdón y Zizur Mayor.