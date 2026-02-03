La nueva Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria trabajará para "garantizar una convivencia pacífica"

Imagen de la primera sesión de la nueva Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha inaugurado esta martes la primera sesión de la nueva Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria, que tiene como objetivo principal "la coordinación de las políticas públicas para garantizar una convivencia pacífica y una cohesión social".

Un objetivo para el cual, en palabras de la presidenta, es clave "hacer bien los procesos de inclusión e integración" desde una perspectiva "transversal".

La Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria, según ha informado el Gobierno foral en una nota, "constituye un espacio de trabajo estratégico que cuenta con la intervención de distintas unidades departamentales, que abordarán el impacto de la migración en la sociedad navarra desde un punto de vista estructural, de forma coordinada y desde una perspectiva global y a largo plazo".

La Comisión se fundamenta en "un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de oportunidades y gobernanza multinivel". Entre sus objetivos más específicos se encuentran "la inserción laboral y el acceso al empleo de personas migrantes; la mejora de la integración en el ámbito educativo y el desarrollo de itinerarios formativos en las distintas etapas vitales; la mayor participación y pertenencia en la sociedad navarra; combatir la discriminación generada por motivos racistas y xenófobos; o avanzar en convivencia desde la diversidad de origen y cultural de la población navarra".

Chivite ha señalado que "la sociedad navarra está cambiando". "Como toda sociedad, evoluciona. Y en los últimos años, parte de esa evolución tiene que ver con su diversidad y con una cada vez más amplia presencia de personas procedentes de otros países y continentes. Por desgracia, hay una parte política, social e institucional de nuestra comunidad y de nuestro país que rechaza la presencia de personas migrantes. Que hace discursos xenófobos, polarizadores, basados en bulos y en generar miedo", ha indicado.

Sin embargo, "nuestro compromiso como gobierno es claro". "Seguir haciendo de Navarra la comunidad con mayor calidad de vida de España. Un territorio acogedor, creador de empleo, de prosperidad y basado en una convivencia plural y respetuosa", ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha destacado algunas cuestiones en las que considera "fundamental" poner el foco, como "la revisión de servicios, programas y planes de trabajo de cada ámbito competencial desde la perspectiva de la diversidad, la detección de medidas a adoptar y su posterior desarrollo, el aterrizaje territorial de las políticas sectoriales en los territorios con mayor incidencia del fenómeno migratorio, o una comunicación efectiva y positiva sobre la oportunidad migratoria".

Actualmente, la Comisión está presidida por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la componen la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, así como las personas titulares de las direcciones generales de Políticas Migratorias, el Servicio Navarro de Empleo, Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Educación y Formación Profesional, Administración Local y Despoblación, Cultura, Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Instituto Navarro para la Igualdad, Salud, Comunicación y Memoria y Convivencia.

"COLABORACIÓN" PARA LA REGULARIZACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES

Previamente a la Comisión, la vicepresidenta Alfaro ha destacado, en atención a medios, que el "Gobierno de Navarra saluda la medida anunciada la semana pasada por el Gobierno de España y, además, colaborará y aportará todo lo que sea necesario para que todo el proceso se lleve a cabo de la manera más ordenada, rápida y eficaz posible".

"De momento, vamos a reforzar nuestro Servicio de Asesoramiento en materia de Extranjerías, que en los últimos días ya ha recibido un aluvión de peticiones de información", ha señalado.

También ha destacado que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias está "en permanente contacto" con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con la Delegación del Gobierno en Navarra y la Oficina de Extranjería, "para facilitar toda la información de la población migrante de forma clara y concisa, y también para estudiar la posibilidad de que nuestro Servicio en materia de Extranjería pueda tramitar las solicitudes iniciales y, así, ayudar a desatascar el presumible cuello de botella que se va a producir entre abril y junio".