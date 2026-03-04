La nueva ley foral de Gestión de Documentos convertirá a Navarra en "pionera" al incluir el uso de tecnologías de IA

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de ley foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, como paso previo a su entrada en el Parlamento de Navarra para su plasmación como norma jurídica.

La nueva ley foral vendrá a sustituir la actual ley de abril de 2007, "que no contempla cuestiones hoy en día fundamentales como la gestión de los expedientes electrónicos y su conservación en plataformas de archivo digital seguro".

Así, en el marco de una administración dinámica, la ley entiende los documentos "como parte de los activos de información de las organizaciones, junto con los datos fehacientes, para la prestación eficaz de los servicios públicos a la ciudadanía navarra".

Al mismo tiempo, regula el Patrimonio Documental de Navarra, tanto público como privado, "apostando de manera decidida por su puesta en valor en su calidad de testigo de la trayectoria histórica de Navarra, así como de su difusión y comunicación, en especial a través de la progresiva puesta a disposición de imágenes digitales a las personas interesadas, mayormente a través del Portal de Archivos de Navarra".

"En definitiva, esta nueva norma busca ser la primera de las leyes de archivos de 'cuarta generación', situando a Navarra a la cabeza de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas españolas en materia archivística", ha indicado en rueda de prensa la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola.

El texto aprobado es fruto del trabajo iniciado hace tres años por iniciativa de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, quien "encargó a uno de los principales expertos españoles en derecho de acceso a los documentos e información pública", el catedrático de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández Ramos, la dirección de un equipo de especialistas compuesto por personal técnico del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la propia Dirección General, acompañado de asesores en gestión de expedientes electrónicos y archivo digital de la empresa AGTIC Consulting.

Según ha destacado Esnaola, a lo largo del proceso de elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por instituciones y personas asistentes a las seis sesiones presenciales organizadas con antelación a la fase de consulta pública previa de noviembre de 2023, a las que se sumaron a comienzos de 2025 las recibidas en el trámite de exposición pública a través de la web de Gobierno Abierto, donde destacaron por su calidad y número los comentarios presentados por la Asociación de Archiveros de Navarra.

A partir de ese momento, y a lo largo de su tramitación como Anteproyecto de Ley Foral, ésta "se ha ido nutriendo" de las aportaciones de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), hasta llegar a disponer del texto que se ha aprobado como Proyecto de Ley Foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental.

PRINCIPALES MEDIDAS

Los 94 artículos del proyecto de Ley Foral abarcan aspectos como la protección, defensa y valorización del Patrimonio Documental de Navarra, tanto público como privado, con obligaciones de sus personas titulares y poseedoras; la estructura del Sistema Archivístico de Navarra, cuyos integrantes deben asumir compromisos en cuanto a la cualificación de profesionales a cargo de los archivos, aplicación de procesos técnicos en el tratamiento archivístico de la documentación y gestión de riesgos frente a catástrofes, con el correspondiente contrato de seguro; la estructura del sistema de archivo de la Administración Pública Foral, con instituciones como el Archivo Contemporáneo de Navarra y el Archivo Real y General de Navarra; y el funcionamiento del sistema de archivo de las entidades locales, que contempla una regulación diferenciada para aquellas que superan los 15.000 habitantes; la gobernanza de los activos de información y gestión documental en las administraciones públicas de Navarra y sus sectores públicos institucionales; el acceso a la documentación en los archivos públicos y privados; y la inspección y régimen sancionador.

Por otra parte, la ley navarra incluye "la innovación de regular el uso de tecnologías de inteligencia artificial en los archivos, apoyado en la garantía del derecho a la privacidad y del derecho a un trato igualitario y no discriminatorio, evitando posibles sesgos en los resultados de algoritmos y sistemas sobre el tratamiento de documentos y datos, con el máximo respeto a la protección de datos de carácter personal".

Se regulan además las funciones de los tres órganos que conforman el Sistema Archivístico de Navarra: el departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra competente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental; el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes como ente que puede proponer actuaciones o emitir los informes que se le requieran en esta materia; y la Comisión de Evaluación Documental, equipo técnico clave al que la ley foral asigna nuevas atribuciones.

NAVARRA, "PIONERA" EN LEYES DE ARCHIVOS DE 'CUARTA GENERACIÓN'

La nueva ley "busca ser la primera de las leyes de archivos de 'cuarta generación', situando Navarra a la cabeza de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas españolas en materia archivística".

La elaboración de esta nueva Ley Foral "responde a los compromisos recogidos tanto en el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2024-2028, que establece la modernización del sistema archivístico y la actualización normativa como objetivos prioritarios, como en el Acuerdo Programático de Gobierno 2023-2027, donde se fija la aprobación de una nueva Ley de Archivos adaptada al entorno digital y a la preservación del patrimonio documental".