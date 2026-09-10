La nueva red de laboratorios de experimentación y colaboración ciudadana de Navarra presenta el miércoles sus propuestas

Una de las sesiones de reflexión de los laboratorios ciudadanos celebradas en los últimos meses - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 16 de septiembre, se presentará públicamente la Red de Laboratorios de Experimentación y Colaboración Ciudadana de Navarra, en un acto que tendrá lugar a las 13 horas en la sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública - INAP, en Pamplona (Calle Navarrería, 39).

Durante el acto se presentarán también las convocatorias de ideas de los diez laboratorios que forman parte de esta primera experiencia piloto, así como una breve presentación de cada uno de ellos a cargo de sus entidades promotoras.

Esta iniciativa, activada el pasado mes de mayo, ha sido impulsada por la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra del Gobierno de Navarra.

Se trata de un compromiso recogido tanto en el II Plan de Gobierno Abierto (2025-2028) como el I Plan de Gobierno de Navarra para la Alianza de Gobierno Abierto.

El objetivo es crear una red de espacios de experimentación y colaboración comunitaria en el territorio foral. La convocatoria se dirigió a instituciones, asociaciones, empresas y colectivos interesados en poner en marcha laboratorios ciudadanos para desarrollar proyectos colaborativos "que contribuyan a mejorar la vida en común".

Los laboratorios ciudadanos son espacios abiertos de experimentación, colaboración y aprendizaje colectivo. En ellos se reúnen personas y organizaciones diversas para identificar retos, compartir conocimientos y desarrollar conjuntamente proyectos y soluciones.

Su metodología busca poner en relación las capacidades y experiencias existentes en un territorio y favorecer la colaboración entre ciudadanía, asociaciones, instituciones, profesionales, investigadores y otros agentes.

Por eso, los laboratorios "no parten necesariamente de proyectos ya definidos: las convocatorias que ahora se presentan permitirán incorporar nuevas ideas y personas a los procesos de trabajo".

Durante los últimos meses, los diez laboratorios seleccionados han participado en un proceso de acompañamiento para definir sus objetivos, retos y ámbitos de trabajo, identificar posibles colaboradores y preparar sus respectivas convocatorias de ideas.

Los encuentros conjuntos entre los laboratorios han permitido además detectar intereses compartidos y posibles colaboraciones entre ellos.

DIEZ LABORATORIOS, DIEZ ÁMBITOS DE EXPERIMENTACIÓN

La red está formada por diez iniciativas promovidas tanto por instituciones públicas como por organizaciones de la sociedad civil. Sus ámbitos de trabajo "reflejan la diversidad de retos y oportunidades existentes en Navarra", abarcando áreas como los cuidados y la salud comunitaria, la infancia y adolescencia, la cultura y el patrimonio, el voluntariado, la economía circular, la innovación social y la tecnología.

Seis de los laboratorios están promovidos por entidades públicas y cuatro por organizaciones de la sociedad civil. La mayoría se sitúa en Pamplona y su comarca, aunque la Red incorpora también iniciativas de otras zonas de Navarra.

En concreto, están en marcha los siguientes laboratorios ciudadanos: 'Recuperación del patrimonio inmaterial de Urdiain', promovido por la Biblioteca Pública de Urdiain, centrado en la recuperación comunitaria de los hornos de cal de la localidad; 'Co-creando una Red de Apoyo Vecinal, de la Mancomunidad de Andía', para fortalecer las redes comunitarias de apoyo mutuo y los cuidados; 'Historias que Activan: Laboratorio de Respuestas Culturales y Participación Colectiva', promovido por la Asociación Cultural Escenika, que explora la creación escénica y la participación ciudadana; 'CircularLab Navarra, de la Fundación Koine-Aequalitas', dedicado a explorar las posibilidades de la economía circular para la inclusión social y la generación de oportunidades de empleo; 'Laboratorio ciudadano por el derecho a crecer en familia y comunidad', promovido por la Asociación Magale, centrado en la prevención, sensibilización y apoyo a las familias acogedoras; 'Plaza On', del Ayuntamiento de Pamplona, orientado a la creación y fortalecimiento de redes de voluntariado y colaboración comunitaria en los barrios; 'Hiriartea', también promovido por el Ayuntamiento de Pamplona, centrado en desarrollar un proceso de mediación cultural y participación ciudadana en torno a la Ciudadela; 'Laboratorio Ciudadano VidAAs Sarriguren: Innovación comunitaria y experimentación tecnológica', promovido por VidAAs, que busca conectar innovación tecnológica, innovación social y participación comunitaria; 'REDES. SAREAK', impulsado por el Gobierno de Navarra, para fortalecer las redes comunitarias de cuidados en Tierra Estella; y 'La salud desde el punto de vista de la infancia y la adolescencia', promovido por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que busca incorporar la perspectiva de niños, niñas y adolescentes al diseño de iniciativas y políticas relacionadas con la salud.

La presentación del 16 de septiembre marca el inicio de una nueva fase del proyecto. A partir de ahora, las convocatorias de ideas permitirán que personas, colectivos y organizaciones puedan proponer proyectos y sumarse a los procesos de experimentación de los diez laboratorios. Las personas interesadas pueden participar en la jornada tras inscribirse en el siguiente formulario web.