El nuevo auditorio de la Casa de las Mujeres acoge desde este viernes un ciclo de monólogos feministas en clave de humor

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo auditorio de la Casa de las Mujeres, ubicado en la calle Aoiz, acoge desde este viernes un ciclo de monólogos feministas en clave de humor.

Los cuatro viernes de agosto, a las 19 horas y con entrada libre hasta completar el aforo, de 200 personas, se proponen 'Mi cuerpo no pidió tu opinión', con Magda Piñeyro; 'Gregoria - Feminista jaio ala egin egiten da?', con Beatriz Egizabal (en euskera); 'Señora Random - Perimenopausia y más', con Leire Olaran; y 'Ser una lesbiana rural, disfrutando en el intento', con Cristina Martínez Hernández 'La Diverxa'.

El primero de los monólogos es "un retrato personal y político cargado de humor ácido y crítica social: la activista gorda uruguaya Magdalena Piñeyro busca poner en jaque el extendido hábito de critica cuerpos ajenos".

Además, el auditorio está disponible para asociaciones y entidades de la ciudad que lo quieran utilizar para sus actividades, con prioridad para las que incluyan perspectiva de género y/o feminista.

Las solicitudes se pueden realizar rellenando la solicitud disponible en la página web de la Casa de las Mujeres, donde se recogen las instrucciones de uso y el equipamiento disponible en el mismo.

La entidad o asociación que solicite su utilización se deberá encargar de la utilización de los equipos audiovisuales, así como del control del aforo. Las solicitudes se envían por correo electrónico a la dirección auditorio.cdm@pamplona.es.

La Casa de las Mujeres funciona en horario de lunes a viernes, de 17 a 21 horas; los jueves y viernes, abre también por la mañana, de 10.30 a 13.30; y los sábados, el horario es de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas.

Para más información se puede llamar al teléfono 948 110 230 o escribir al correo casadelasmujeres@pamplona.es. Toda la información sobre la Casa de las Mujeres, sus recursos y la programación de actividades se puede consultar en la página web https://www.pamplona.es/la-casa-de-las-mujeres.

TALLERES DE LA PROGRAMACIÓN ESTIVAL

La Casa de las Mujeres arranca esta semana su programación estival, con dos talleres dirigidos a mujeres. El primero, de juegos de palabras cruzadas, comienza este martes y el de iniciación al ajedrez, el jueves 6.

Los dos talleres son gratuitos, a las siete de la tarde, y en septiembre se celebran otros dos, que aún cuentan con plazas libres. La inscripción se realiza en la Casa de las Mujeres, en el correo electrónico casadelasmujeres@pamplona.es o en el teléfono 948 110 230.

La programación veraniega incluye otras catorce actividades, todas ellas gratuitas y con entrada libre, entre los meses de agosto y octubre.

La primera, el próximo lunes, es el podcast inmersivo 'Mujeres en Guatemala: defensoras de la tierra', organizado junto a Médicos del Mundo. La actividad busca "generar una conexión emocional y reflexiva con las realidades que viven estas mujeres frente al extractivismo, las violencias y las desigualdades globales".

En el mes de septiembre, las actividades continúan con el encuentro intercultural Banquete del amor; un torneo de videojuegos retro LBTIA+; el club de lectura 'Gordo-Gorda Sinvergüenza', de Aída González Rossi; un taller de no monogamias; el espacio de mujeres frente al cambio climático; el club de lectura queer 'Todas mis palabras son azores salvajes', de Gloria Fortún; el taller de expresión corporal 'Cuerpas libres, empoderamiento corporal sáfico'; la jornada 'Cómo amarnos más y mejor', con Coral Herrera, seguida por la charla presentación del libro 'Amiga, sepárate ya', también de Coral Herrera.

El programa se extiende hasta el mes de octubre, con cuatro actividades más: un taller para 'Saber más sobre la menopausia, claves para entenderla, para cuidarse y para vivir mejor'; la presentación del libro 'Células caprochosas', de Marijose Oraa Ezker; la charla 'Del yo al nosotras. Empoderamiento como un proceso vivo en las asociaciones de mujeres de Comfin', con la investigadora Uxue Berruezo Lerga; y la presentación del libro 'Amatxi maitia', que rescata la memoria oral de las mujeres de los valles prepirenaicos navarros.