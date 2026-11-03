El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA, candidato en los premios europeos Dara 2026

Parte de los equipos de las firmas navarras Bryaxis Arquitectos, VArquitectos, Sei Ingenieros y otras empresas que han intervenido en el proyecto posan en el interior del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud nominado al premio. - UPNA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), inaugurado en enero de este año y proyectado por los estudios navarros Bryaxis y VArquitectos, es candidato al Premio WoodPop Dara 2026, que reconoce los logros más destacados en arquitectura e ingeniería en madera a escala europea. La nominación ha sido propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, junto a la Biblioteca de los Mil Soles (Madrid), en la misma categoría, y el edificio 'Terrazas para la vida' (Barcelona), en la categoría de edificio residencial.

Se trata de la primera edición de estos premios, que reconocen proyectos que demuestran innovación, sostenibilidad y atractivo estético en el diseño con madera, así como impacto social y contribución a las políticas públicas impacto. Se destacan proyectos ya existentes que destaquen la madera como material de construcción principal, tanto en edificios de nueva construcción como en rehabilitaciones, infraestructuras o ampliaciones. En total, concurren a los premios 59 edificios que compiten en cuatro categorías, ha informado la UPNA.

El objetivo principal de los premios es demostrar que la construcción de edificios de madera puede ser tanto estéticamente atractiva como pionera, contribuyendo positivamente a la vivienda, la sostenibilidad y la innovación. El premio también pretende inspirar a arquitectos, diseñadores, promotores y al público en general para que consideren la madera como un material con un futuro prometedor.

Los proyectos seleccionados serán reconocidos durante la quinta reunión de la Plataforma Europea de Políticas de la Madera (European Wood Policy Platform), entidad que convoca los premios. La reunión tendrá lugar en Praga (República Checa) el 26 de noviembre, y los edificios candidatos obtendrán difusión a través de las plataformas digitales de WoodPoP.

UN EDIFICIO SOSTENIBLE Y EFICIENTE

La sede de la Facultad de Ciencias de la Salud nominada al premio cuenta con una superficie total aproximada de 13.504 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta baja y cuatro alturas, y se completa con una planta subterránea destinada a aparcamiento y a las instalaciones técnicas. Fue construido a lo largo de 28 meses por la UTE de las empresas navarras Osés Construcción y Construcciones Mariezcurrena y da servicio a unas 1.500 personas. El proyecto se adjudicó por 30,2 millones de euros (IVA incluido), importe enmarcado en el acuerdo de financiación alcanzado por la UPNA con el Gobierno de Navarra.

Según la información técnica del proyecto, el edificio incorpora más de 2.900 metros cúbicos de productos de madera, suministrados por la firma navarra Madergia, especializada en construcción en madera. Un total de 700 metros cúbicos de productos técnicos han sido ensamblados en el centro de producción de Oricáin de la empresa navarra.

Los componentes de madera del exterior de la fachada quedan protegidos por elementos de aluminio anodizado que los recubren y sombrean con el objetivo de evitar una excesiva humedad y la radiación ultravioleta. Esta característica genera una imagen exterior de trama trenzada que contiene y protege la madera.

La sostenibilidad constituye uno de los ejes del diseño y del funcionamiento previsto para el conjunto. Así, la estructura y la fachada se han desarrollado de manera industrializada en madera, lo que consigue reducir la huella de carbono y los plazos de ejecución respecto a una construcción tradicional. La aplicación de sistemas y materiales altamente eficientes y el especial cuidado en la hermeticidad del inmueble reducen significativamente el consumo energético y los paneles fotovoltaica que ocupan gran parte de la cubierta producen energía eléctrica. Esto lo convierte en un edificio de energía positiva, capaz de generar, en su balance anual, más de la que consume en calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. Además, funciona exclusivamente con electricidad, sin combustibles fósiles.