El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra se abre a exposición pública

Archivo - El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Navarra, Juan Luis García. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, abre este viernes a exposición pública el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN), una hoja de ruta que define las prioridades estratégicas y líneas de actuación en materia de I+D+i para el periodo 2026-2030, y que tiene como objetivo de que la Comunidad foral "continúe siendo referente en innovación a nivel estatal y europeo".

En esta fase, la ciudadanía, así como las entidades interesadas, podrán conocer el contenido del PCTIN y realizar sus aportaciones a través del Portal de Participación hasta el próximo 30 de noviembre. Tras el análisis de las mismas, el texto continúa su tramitación antes de registrarlo en el Parlamento de Navarra para su debate y votación.

A través de un comunicado, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha recalcado el "trabajo de análisis y participación" con los distintos agentes del ecosistema navarro de innovación, con quienes el pasado junio celebraron una sesión de contraste para recoger las últimas aportaciones al documento.

El propósito de este nuevo plan es "continuar la progresión de Navarra en las posiciones más avanzadas de las regiones líderes europeas en innovación, construyendo una comunidad más competitiva, más resiliente ante los retos del futuro, atrayendo y reteniendo talento y generando un mayor bienestar a la ciudadanía".

PCTIN 2026-2030

El nuevo PCTIN 2026-2030 cuenta con 17 medidas diseñadas para "alcanzar un ecosistema de innovación en Navarra que sea competitivo a nivel nacional y europeo, capaz de maximizar su contribución al desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad y de aportar soluciones a los grandes retos del territorio, especialmente en las transiciones demográfica, digital y medioambiental".

Éstas se distribuyen en tres pilares fundamentales: talento, transferencia y financiación. Englobadas en el pilar del talento, se encuentra "el impulso de las vocaciones STEM y digitales con enfoque de género; la generación, atracción y consolidación de excelencia científica; y el desarrollo de competencias innovadoras, emprendedoras e industriales".

Dentro del pilar de transferencia se encuentra "el impulso de la incorporación de las pymes a la I+D+i y a la digitalización y las tecnologías emergentes en el tejido empresarial, el fomento de la transferencia colaborativa, el desarrollo del ecosistema emprendedor de base tecnológica y científica y el desarrollo de espacios de experimentación, validación y adopción de soluciones innovadoras".

El tercer pilar, centrado en la financiación, recoge "la financiación estructural, las capacidades científico-tecnológicas y excelencia del Sistema Navarro de I+D+i (SINAIDI), la mejora de los incentivos fiscales a la I+D+i y el acceso, alineamiento y complementariedad con financiación estatal, europea e internacional de I+D+i".

No obstante, se han propuesto también una serie de "medidas facilitadoras", entre las que se encuentran la calendarización coordinada de convocatorias; un mapa de innovación e itinerarios de acceso; el 'fast track' de innovación, la "capilaridad territorial" hacia pymes mediante agentes locales; la cultura científica, tecnológica e innovadora; y la perspectiva de género en la I+D+i.