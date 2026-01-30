Nuevos horarios de la línea 18 de villavesas con el objetivo de resolver retrasos y problemas de regularidad

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 2 de febrero la línea 18 (Urbanización Zizur Mayor - Sarriguren) del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona presentará nuevos horarios con una frecuencia constante de 11 minutos, frente a los 10 y 12 minutos teóricos con los que contaba hasta ahora en hora punta y hora valle, respectivamente.

Además, se incrementará el número de refuerzos en hora punta entre el centro de Pamplona y Sarriguren en ambos sentidos. Estos refuerzos se terminarán de ajustar una vez se adapte la demanda al nuevo servicio.

Según ha explicado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota, "las medidas tienen como objetivo solventar los retrasos y problemas de regularidad de la línea, una de las más complejas del servicio TUC al tener que transitar por varios tramos de tráfico denso como la rotonda de Sarriguren, el centro de Pamplona y el acceso a Zizur Mayor".

La Mancomunidad ha señalado que estas mejoras en el servicio en la línea 18 han surgido tras reanudarse las sesiones del grupo de trabajo para la mejora de los tiempos de expedición de las líneas TUC. Este era uno de los compromisos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para contribuir a la finalización del conflicto laboral.

En el grupo también participan TCC Pamplona y el comité de la citada empresa, si bien en la última reunión del grupo en la que se acordó esta solución para la línea 18 solo acudió la representación del sindicato UGT.

Los nuevos horarios podrán ser consultados en postes y marquesinas de la línea, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal - www.tuvillavesa.es- y en la app móvil 'Tu villavesa'.