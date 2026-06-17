La OANA abre expediente sancionador al exdirector de Obras Públicas por represalias al secretario de Belate

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha incoado expediente sancionador al exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López y al jefe de Servicio de Conservación por represalias contra el secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, que denunció presuntas irregularidades en el proceso, según ha informado este miércoles en rueda de prensa el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin.

La Oficina Anticorrupción también ha abierto expedientes de investigación por posible conflicto de interés sobre las dos promociones de VPO en Erripagaña que fueron adjudicadas a Servinabar y Acciona, tras recibir dos denuncias anónimas.

En el caso del funcionario de Belate, que fue trasladado de su puesto de trabajo en la céntrica avenida de San Ignacio en Pamplona a una nave en el polígono industrial de Landaben, la OANA ha fundamentado la incoación del expediente sancionador en el artículo 63.b de la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que califica estos hechos como falta muy grave y prevé una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.

A este respecto, Sánchez de Muniáin ha criticado la "dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate".

"Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción", ha agregado.

El parlamentario de UPN se ha referido al "descaro increíble" del consejero al afirmar, como recoge la resolución de la OANA, que no conocía que el funcionario trasladado a un almacén era el denunciante de las presuntas irregularidades en la adjudicación de Belate, "cuando públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso".

Sánchez de Muniáin ha añadido que "más al descubierto queda cuando el traslado se produjo tras diversas discusiones entre su director general y el jefe de servicio a sabiendas de quién iba a ser represaliado". "Discusiones y contradicciones entre ambos respecto al motivo del traslado del secretario de la mesa de Belate que se han puesto de manifiesto tanto en la investigación llevada a cabo en el Senado como en el desarrollo de la propia comisión de investigación del Parlamento de Navarra y que se recogen en la resolución de la OANA", ha afirmado.

Así, el parlamentario regionalista ha señalado que "tanto los representantes del Gobierno como sus socios han acreditado que son partidarios de castigar a quien denuncia actos de corrupción y no sancionar a quien represalia a los denunciantes".

Por otro lado, Sánchez de Muniáin ha dado a conocer que la oficina ha abierto dos procedimientos de investigación por las dos promociones de viviendas adjudicadas por la empresa pública Nasuvinsa a la UTE formada por Servinabar y Acciona por detectar indicios de posible conflicto de interés e incumplimiento de la ley de contratos. "El inicio de estos dos procedimientos es conocido en Nasuvinsa desde el 9 de junio sin que el gobierno haya comunicado tales hechos", ha advertido.

El parlamentario ha afirmado que no dispone de más información que la propia resolución de apertura del expediente. "Se trata de dos denuncias anónimas y tampoco conocemos el nombre de la persona denunciada. Cuando es por conflicto de interés es porque alguien que presuntamente ha participado en la adjudicación ha participado también en alguna actividad relacionada con quienes han resultado adjudicatarios", ha señalado.