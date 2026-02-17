Las obras del nuevo colegio público de Ancín está previsto que finalicen el 20 de febrero

La presidenta de Navarra, María Chivite, visita las instalaciones del nuevo colegio público de Ancín - IÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este martes las instalaciones del CEIP Lokiz, el nuevo colegio público de Ancín, cuyas obras está previsto que finalicen el 20 de febrero.

Con una inversión de más de 2.650.626 euros, las obras se iniciaron el pasado 10 de enero de 2025, con el objetivo de sustituir al anterior centro de la localidad "por problemas de espacio", y está previsto que entre en funcionamiento "próximamente". El nuevo centro es una escuela rural, integrada en la Red de Escuelas Rurales de Tierra Estella.

Chivite ha remarcado durante la visita que "reforzar esta red de pequeños centros educativos en áreas rurales constituye una prioridad absoluta para el Gobierno de Navarra", una tarea que, ha añadido, "no siempre es fácil dada la despoblación de ciertas zonas". Así, ha subrayado que "la educación pública y de calidad" es "una de las políticas públicas más importantes para lograr la cohesión social y territorial".

El nuevo centro cuenta con dos aulas de Infantil y cinco de Primaria, una de ellas un espacio IkasNOVA, para poder desarrollar tareas experienciales, participativas y digitalizadas. Cuenta también con gimnasio, comedor y dos espacios de encuentro en la zona central del edificio, pensados como punto de relación del resto de instalaciones de la escuela y, además, como zona de juego, trabajo y biblioteca.

Ha hecho hincapié Chivite asimismo en que el centro dispone de "cocina in situ", lo que permitirá "mejorar el servicio de comedor para el alumnado", en la línea del fomento de la cocina kilómetro cero y los menús de cercanía del nuevo Decreto Foral de comedores.

"La financiación de los comedores escolares en entornos rurales es una forma de discriminación positiva que busca la permanencia del alumnado", ha subayado Chivite, que ha explicado también que el Gobierno de Navarra "aprobó recientemente la realización de una transferencia de cerca de 200.000 euros destinada a 40 ayuntamientos navarros de menos de 1.500 habitantes, con el objetivo de subvencionar al alumnado de esas localidades que va a hacer uso de los comedores escolares durante el curso".

La presidenta ha incidido también en las iniciativas que, desde el Ejecutivo, "se han impulsado para apoyar la escuela rural". Así, ha destacado las medidas para la estabilización de claustros rurales, la apertura de la posibilidad de incluir el ciclo 0 a 3 años en este tipo de centros, el aumento de recursos para los equipos directivos o la consideración de la escuela rural como un apartado específico dentro del próximo Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria de Navarra.

Actualmente, la Red de Escuelas Rurales de Navarra agrupa a 64 escuelas organizadas en 12 zonas rurales, con un total aproximado de 2.837 alumnos y alumnas matriculados.

NUEVAS INSTALACIONES

El nuevo centro ha sido diseñado por Acemos Building Solutions S.L., y las obras han sido ejecutadas por la empresa Excavaciones Fermín Oses, S. L.. Viene a sustituir al anterior centro de Ancín, de 337 m2, que cuenta "con graves problemas de espacio y de accesibilidad".

Las nuevas instalaciones poseen una superficie construida total de 940 metros cuadrados, y un porche de 145. El edificio ha sido construido en planta baja, de forma que "se simplifiquen los recorridos y se eliminen completamente las barreras arquitectónicas".

Además, ha sido diseñado con estándares de consumo casi nulo, y tiene un sistema de producción de calor aerotérmico, suelo radiante, sistemas de ventilación con recuperadores de calor e instalaciones modernas y eficientes para un menor consumo de energía.

Las matriculaciones en el centro "han ido creciendo en los últimos años", pasando de 25 alumnos en el curso 2019-2020 a 43 en el curso 2025-2026.

Ubicado en la zona lingüística mixta, ofrece segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, en los modelos lingüísticos A, G y D.