Las obras del Paseo de Sarasate, en Pamplona, comenzarán la tercera semana de agosto con el traslado de las estatuas

Las obras del Paseo de Sarasate, en Pamplona, comenzarán la tercera semana de agosto. La primera fase del proyecto, con una duración aproximada de mes y medio, consistirá en el desmontaje, retirada y recolocación de las estatuas de los Reyes en el Parque de la Taconera.

En el mes de septiembre se adjudicarán las obras y, hacia finales de mes, empezarán los trabajos de acopio de materiales. Los trabajos sobre el terreno se prevé que comiencen a mediados de octubre. El coste de las obras de remodelación del paseo (sin incluir la renovación de redes ni la recogida neumática) se estima, tras las mejoras introducidas en el proceso de redacción, en unos 9,8 millones de euros.

Según ha explicado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha comparecido en rueda de prensa este viernes junto al concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre, y la directora del área de Proyectos Estratégicos y Movilidad, Maialen Ariz, los trabajos se ejecutarán por fases y se prevé que concluyan en torno a enero de 2027, aunque la fecha definitiva dependerá del tratamiento que pudieran exigir posibles restos arqueológicos que se encuentren en la zona (habrá un equipo especializado para supervisar las excavaciones).

Asiron se ha mostrado "convencido" de que este proyecto "va a marcar un antes y un después", y ha añadido que "queríamos desde el principio que fuera un proyecto "unitario, sin uniteralidades", y cuya tramitación "fuera un ejemplo de transparencia". A su juicio, "esto se ha conseguido y esta reurbanización, que en su momento fue símbolo del bloqueo municipal, será ahora un punto de encuentro físico y simbólico para toda la ciudadanía". "Sarasate es un claro ejemplo de que aquel cambio fue necesario para desbloquear Pamplona", ha indicado, tras añadir que este proceso "ha sido modélico, a pesar de los retrasos".

Además, las obras se realizarán de forma escalonada "para minimizar afecciones y molestias a la ciudadanía". Las obras del paseo no afectarán a los Sanfermines de este año, pero sí a los de 2026, como estaba previsto.

Las dos claves del proyecto, conforme a la propuesta ganadora del concurso, 'Isolíneas', serán la plataforma única y el mantenimiento del arbolado. De los 77 árboles del paseo, se prevé que 74 se mantengan en su ubicación original, protegiéndolos de las posibles afecciones por las obras; y para los tres restantes, ubicados en el espacio de paso creado entre el Casco Viejo y el Ensanche, se han encargado estudios específicos para evaluar su trasplante.

EL PRIMER PASO, EL TRASLADO DE LAS ESCULTURAS

Los primeros trabajos consistirán en desmontar las seis estatuas atribuidas a monarcas navarros y sus correspondientes peanas. Para este traslado se ha contado con la colaboración de la institución Príncipe de Viana.

Se calcula que cada desmontaje y traslado costará una semana, y para realizar estos trabajos se cerrará parcialmente la zona. Las esculturas serán reinstaladas en el entorno del parque de la Taconera, en la zona ajardinada que antecede al mirador este.

El futuro Paseo de Sarasate sí que integrará la composición original del 'Monumento al prisionero político desconocido', de Jorge Oteiza, así como una escultura, a escala humana, del intérprete y compositor pamplonés que da nombre al paseo, Pablo Sarasate.

EN SEPTIEMBRE, ACOPIO DE MATERIALES, EN OCTUBRE ENTRARÁN LAS MÁQUINAS

Una vez reubicadas las estatuas y adjudicadas las obras, arrancarán en septiembre las tareas de acopio de materiales antes de que las máquinas entren en el solar, a mediados de octubre.

El área afectada, de 24.000 metros cuadrados, incluye, además del paseo, varías calles aledañas: García Castañón, Vínculo y Alhóndiga, hasta la calle Estella. También se incluye en el ámbito la calle Trinidad Fernández Arenas y la calle San Ignacio, en el frente de los jardines del Palacio de Navarra. La calle Estella no está en el ámbito de actuación.

La reurbanización sigue la propuesta 'Isolíneas', ganadora del concurso de ideas, con un rediseño total que apuesta por la plataforma única mediante el trazado de líneas diagonales, separadas cada 25 metros y rotadas 45 grados respecto al eje principal, que permiten conectar "de forma continua y sin pendientes significativas" las aceras norte (la de la iglesia San Nicolás) y sur (Banco de España y Correos).

La propuesta original del concurso, firmada por el equipo Vi17 Arquitectura, en conjunto con OAB Office of Architecture in Barcelona y OKRA Landscape Architecten, "se mantiene en gran medida y solo la zona central conserva su cota original para proteger el arbolado más sensible". Aun así, "se preserva el concepto fundamental de una topografía accesible a través de plataforma única, sin barreras y con pendientes suaves".

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO

La conexión entre los frentes norte y sur a través de la plataforma central se realiza abriendo pasos entre los parterres, que conservan su altura original, pero en lugar de formar una barrera a lo largo del paseo, se dividen en dieciséis zonas verdes, agrupando uno o varios árboles: así, se crearán pasos peatonales entre el Casco Antiguo y el Ensanche sin afectar al arbolado. Las actuales estructuras de acero cortén se sustituyen por bancadas de granito con asientos y respaldos de madera.

En la zona sur se concentran servicios como una parada de autobús urbano, aseos autolimpiables -que se cambiarán de zona-, contenedores, aparcamientos de bicicletas, plazas reservadas y zonas de carga y descarga. En eje central, se crea un espacio libre que puede acoger mercadillos o ferias.

EL GRANITO, PROTAGONISTA EN LA PAVIMENTACIÓN

La propuesta de pavimentación contempla la transformación integral del espacio público con un material protagonista: el granito, empleado en diferentes formatos, acabados y texturas, estructurado en cinco tipologías principales en función de su ubicación y funcionalidad.

El proyecto propone que el pavimento incluya, en la zona del Monumento a los Fueros, la inscripción de todas las poblaciones de Navarra, agrupadas en torno a las merindades históricas del territorio.

Respecto a la iluminación, se recuperan las farolas de las cruces de San Andrés y los báculos de San Fermín, que se reubicarán en el perímetro del paseo y frente al Parlamento, acompañados de iluminación "moderna, a otra escala y otras alturas", como son las luminarias continuas de los bancos perimetrales que abrazan los parterres.

El mobiliario urbano contará con iluminación inferior y se iluminarán también las zonas de paso, sobre todo, en los pasos transversales. A todo ello se añadirá una iluminación escénica.

RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS

El inicio del proyecto, anunciado en un principio para después de Sanfermines, se ha retrasado cuatro semanas por tres motivos principales: la resolución del recurso presentado por uno de los licitadores ante el fallo del jurado en el concurso; la inclusión de las aportaciones de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a las obras, y la incorporación de las aportaciones recogidas desde comercio, hostelería, vecindario o servicios de emergencia.

Respecto a las aportaciones de la Mancomunidad, cuyo presupuesto está aparte del de remodelación del paseo según el proyecto de 'Isolíneas', implicarán la instalación del sistema de recogida neumático de recogida de residuos y la renovación de todas las redes en el ámbito de actuación (Paseo Sarasate y las calles García Castañón, Vínculo y Alhóndiga, Trinidad Fernández Arenas y la calle San Ignacio).

Los costes de esta parte de la obra rondarán los 5 millones de euros, de los que la entidad mancomunada asumirá casi 4 millones (cerca del 80% del total), mientras el Ayuntamiento de Pamplona financiará 1 millón.