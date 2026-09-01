Las obras de la primera fase del plan de asfaltado de Tudela finalizarán en los próximos días

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, visita las obras de la primera fase del plande asfaltado de Tudela. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela continúa con la ejecución de la primera fase del plan de asfaltado, que está permitiendo actuar de forma progresiva en diferentes calles y viales de la ciudad para mejorar el estado de las calzadas y contribuir a una mayor seguridad vial.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, acompañados por personal técnico municipal, han visitado la recta final de estas obras, que concluirán en los próximos días.

En estos momentos, la actuación se centra en las calles Díaz Bravo y Mont de Marsan. Los trabajos, programados hasta este miércoles, 2 de septiembre, implican cortes y desvíos provisionales de tráfico, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización instalada en la zona.

Los trabajos, adjudicados a Excavaciones Fermín Oses por un importe de 345.718,05 euros, IVA incluido, comenzaron el pasado 24 de agosto y tienen prevista su finalización el próximo 3 de septiembre.

Desde el inicio de esta primera fase se ha intervenido en la avenida Huertas Mayores y en el Camino del Rape. Los días 27 y 28 de agosto, las labores se realizaron en el vial de Eroski, paralelo al polígono La Barrena, concretamente en el tramo comprendido entre BonÀrea y Action. También se completaron, entre el 25 y el 27 de agosto, las actuaciones previstas en el Barrio de Lourdes. En concreto, se actuó en las calles De la Pliega, Nenúfares, Alza, Sobellanas y Río Madre-Fco. Fuentes. Una vez concluidos los trabajos, los viales afectados quedaron nuevamente abiertos al tráfico.

La programación de esta primera fase concluirá los días 2 y 3 de septiembre con los trabajos previstos en la confluencia de Díaz Bravo con Gayarre y en un tramo de la calle San Francisco Javier. Las actuaciones incluyen el fresado del pavimento existente, el suministro y extensión de mezcla bituminosa, la puesta a cota de arquetas y la reposición de la señalización horizontal.

El Ayuntamiento ha explicado que la ejecución de las obras puede ocasionar afecciones puntuales a la circulación, especialmente durante las fases de fresado y asfaltado. Por este motivo, se aconseja utilizar vías alternativas cuando sea posible y seguir en todo momento las indicaciones de la señalización provisional.

El Consistorio ha destacado que, con esta primera fase, continúa avanzando en la mejora y conservación de los firmes urbanos, actuando de manera programada en diferentes puntos de Tudela.