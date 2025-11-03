Las obras de Sarasate comenzarán en diciembre, tras la adjudicación de los trabajos por un importe de 15 millones

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate comenzarán en el mes de diciembre, tras la adjudicación de los trabajos por un importe de 15.071.144,49 euros, IVA incluido. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona propondrá como adjudicataria de las obras a la UTE conformada por Construcciones Mariezkurrena SL y Guillén Obras y Proyectos SL, que ha ofrecido una oferta económica un 10,4% inferior al de licitación.

La Mesa de Contratación, compuesta por personal técnico municipal, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y de la Junta de Contratación de Navarra, ha valorado durante un mes las tres propuestas recibidas en la presente licitación. Concretamente, las empresas que han concurrido a la misma han sido, UTE conformada por Construcciones Mariezkurrena SL y Guillén Obras y Proyectos SL; UTE OBENASA y LACUNZA HERMANOS, S.L., y EXCAVACIONES FERMÍN OSES, S.L.

La Mesa ha destacado el "alto nivel de trabajo y detalle" en todas las propuestas recibidas y, finalmente, ha propuesto como adjudicatario provisional a la UTE conformada por Construcciones Mariezkurrena SL y Guillén Obras y Proyectos SL, por haber obtenido la mayor puntuación (77,27 puntos frente a los 75,23 puntos y 60,48 puntos, respectivamente, de las otras dos licitadoras).

Así, en los próximos días, el equipo propuesto como adjudicatario provisional deberá presentar la documentación administrativa necesaria para poder ser adjudicataria y proceder a la firma del contrato.

Según ha subrayado el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, en rueda de prensa, "la previsión es que las obras duren aproximadamente 18 meses", por lo que el nuevo Paseo de Sarasate "estará listo para antes de Sanfermines de 2027". Previsiblemente, las estatuas se van a trasladar, "si no esta semana, justo la próxima", y aunque el traslado comenzará con tres de ellas "porque las otras todavía se están restaurando", deberán trasladarse todas durante el mes, de manera que las obras puedan comenzar en diciembre.

La unión de empresas adjudicataria deberá ejecutar el proyecto 'Isolíneas', basado en un diseño del paseo en plataforma única a través de líneas diagonales. Aprovechando los trabajos de reurbanización del paseo, se procederá también a la renovación de redes y la instalación del sistema de recogida neumática, en colaboración la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Junto con estos trabajos, la previsión es que las obras duren 18 meses.

En total, las obras de reurbanización afectarán a 24.000 metros cuadrados de superficie, que incluye el paseo de Sarasate y las calles aledañas de García Castañón, Alhóndiga y Vínculo, así como la acera este de Yanguas y Miranda hasta la calle Estella, la calle Fernández Arenas y las calle San Ignacio, en la zona frente a los jardines del Palacio de Navarra.

La empresa la UTE conformada por Construcciones Mariezkurrena SL y Guillén Obras y Proyectos SL ejecutará el proyecto 'Isolíneas' bajo la dirección de obra del equipo Vi17 Arquitectura, que diseñó la reurbanización junto con OAB Office of Architecture in Barcelona y OKRA Landscape Architecten.

El proyecto prevé un nuevo paseo de Sarasate "completamente permeable" al tránsito peatonal entre las aceras norte y sur, entre el Casco Antiguo y el Ensanche, "a través de recorridos diagonales, sin barreras arquitectónicas, garantizando la accesibilidad universal". Los recorridos discurrirán entre el arbolado actual.

En el procedimiento de licitación, se han tenido en cuenta aspectos como el inicio de los trabajos de arqueología al comienzo de la obra o el control de las afecciones de la obra a la circulación peatonal y al tráfico rodado, incluyendo el transporte urbano comarcal, a las fachadas y edificaciones del entorno y a la gestión de residuos.

Además de un estudio pormenorizado de cada afección y medidas concretas para minimizarlas, la adjudicataria plantea la posibilidad de reforzar plantilla y solapar actividades y fases cuando sea posible para acortar plazos, de forma que la incidencia en la población sea menor. También la oferta de la adjudicataria incluye una propuesta de gestión del arbolado, que incluye un "estudio pormenorizado de la problemática de los árboles" y un control post-obra, con un plan de trasplantes y podas con seguimiento mensual y un estudio anual de las copas de los árboles.

El plan concreto de la obra y las fases de trabajo se darán a conocer a lo largo del mes, después de las primeras reuniones entre la Dirección de Obra y la empresa. Toda la información de interés se trasladará a vecindario, comercios y ciudadanía mediante el Plan de Atención a la Ciudadanía, en el que se prevén reuniones, buzoneos y sesiones divulgativas con las personas interesadas. Además, la adjudicataria pondrá a disposición de la ciudadanía a una persona con dedicación exclusiva para esta tarea, y otra persona de guardia para posibles incidencias durante las 24 horas.

PASEO DE LOSAS DE GRANITO EN DIFERENTES FORMATOS Y ACABADO

En el diseño del nuevo paseo de Sarasate destacan varios elementos. Por un lado, el propio paseo, con su diseño en líneas diagonales. Por otro, el tratamiento a la estatua de los Fueros. Y, por último, la creación de un espacio escultórico frente al Parlamento de Navarra.

En lo que se refiere al diseño del paseo, se utilizará un pavimento de granito, estructurado en cinco tipologías distintas, en función de su ubicación. Así, el suelo jugará con distintos formatos, acabados y texturas para delimitar espacios y dar dinamismo al paseo. El arbolado se integrará en el diseño, creando plataformas y bancadas alrededor y convirtiéndolos en una zona de estancia y espacios para eventos y actividades culturales, a modo de gradas. El eje central se plantea como un espacio libre, para poder acoger actividades de todo tipo.

Por su parte, el espacio en torno a la estatua de los Fueros se remodelará, tallando en el granito los nombres de todas las localidades navarras, agrupadas en sus respectivas merindades. En el otro extremo, frente al Parlamento de Navarra, se llevará a cabo una intervención artística, instalando la escultura 'Monumento al prisionero político desconocido', de Jorge Oteiza. Finalmente, también se integrará en el paseo una nueva escultura figurativa de Pablo Sarasate, uno de los requisitos del proyecto de reurbanización.

A todo ello, se sumará un nuevo diseño de la iluminación de todo el paseo de Sasarate. Además de la nueva iluminación en torno a los bancos, los parterres y los trayectos peatonales a través del paseo, se van a recuperar parcialmente las farolas de las cruces de San Andrés y los báculos de San Fermín. La reurbanización se completará con la instalación de nuevo mobiliario urbano. En la acera sur, de hecho, se prevén instalar todos los servicios, desde paradas de autobús urbano comarcal hasta aseos autolimpiables, todos con una "estética acorde al diseño global del espacio".