Empresas navarras participantes en la feria de Düsseldorf. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas navarras del sector de la tecnología sanitaria participan estos días en MEDICA 2026, la feria internacional de referencia para el sector, que se celebra en Düsseldorf (Alemania) del 16 al 19 de noviembre.

El Plan Internacional de Navarra (PIN), a través del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial promueve, un año más, la presencia agrupada de Navarra en el espacio organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), tras varios años de participación en esta cita que las empresas valoran muy positivamente, según ha informado el Gobierno foral.

En esta edición, el 'stand' de Navarra acoge a AIN (Asociación de la Industria Navarra), Darwin Biomed, Eversens, Manaca Medical, MyVitale, Navarra Health Cluster (NHC), OSF Plastic y Ysium Medical.

Como parte de los programas y servicios del Plan Internacional de Navarra, la presencia en ferias internacionales como MEDICA facilita que las empresas navarras, especialmente las pymes, cuenten con apoyo técnico, logístico y financiero para participar en este tipo de acciones comerciales. El 'stand' agrupado ofrece un punto de encuentro para presentar sus soluciones, mantener reuniones y ampliar sus contactos internacionales. Además, el PIN impulsa la promoción de las entidades participantes y la difusión de sus capacidades entre las empresas y agentes presentes en la feria, ha añadido.

EMPRESAS Y SOLUCIONES ORIENTADAS A LOS RETOS DE LA SALUD

Las entidades participantes trabajan en ámbitos diversos de la tecnología sanitaria, desde el diagnóstico respiratorio y la salud digital hasta la simulación médica, la fabricación aditiva, la movilidad asistida y los productos absorbentes para quirófano.

AIN (Asociación de la Industria Navarra) colabora con empresas y hospitales para desarrollar dispositivos médicos y tecnologías para los ámbitos de la ortopedia y la simulación clínica. Su experiencia en fabricación aditiva y modelado biomimético permite reproducir estructuras anatómicas y funcionales con precisión, además de acompañar a sus socios en los procesos de certificación y cumplimiento regulatorio. "Acudimos a la feria para posicionar nuestro know-how en impresión 3D, dispositivo médico y estrategia regulatoria MDR ante la industria médica y hospitalaria internacional", ha explicado Cristian Díaz Jiménez, responsable de Fabricación Aditiva en AIN.

Darwin Biomed desarrolla soluciones tecnológicas para mejorar la movilidad y la seguridad de las personas mayores, prevenir caídas y favorecer su autonomía. Su producto principal, MICHELANGELO, es un andador de nueva generación que incorpora tecnología para ayudar a las personas usuarias en situaciones de riesgo. "Hemos trabajado en USA, Austria, Alemania, Bélgica y UK. Para nosotros, como startup de salud, MEDICA es una feria imperdible", afirma el CEO de la empresa, Adrián Jiménez.

Eversens, con presencia en 25 países, está especializada en biomarcadores exhalados para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias. Entre sus soluciones se encuentra Evernoa, un dispositivo que proporciona mediciones rápidas y precisas para apoyar la toma de decisiones clínicas. Jorge Pascual Retuerta, director comercial, señala que acuden de nuevo a MEDICA para "fortalecer la relación con sus distribuidores actuales, identificar nuevas oportunidades de colaboración y consolidar acuerdos estratégicos".

Manaca Medical desarrolla productos absorbentes para quirófanos y salas preoperatorias. Sus soluciones incluyen alfombras antideslizantes que recogen líquidos y paños de un solo uso de alta absorción para entornos quirúrgicos. Danel Murua, socio de la compañía, destaca que "el objetivo es incrementar los contactos y la red de distribución". La empresa ya exporta a más de 20 países. MyVitale ofrece una plataforma modular de salud digital para que organizaciones sanitarias y de bienestar desarrollen programas personalizados de actividad física, nutrición y hábitos saludables. Su tecnología está implantada en ocho países y da servicio a más de 1,2 millones de usuarios y 4.000 profesionales. Jorge García Galduroz, fundador y CEO, explica que la empresa acude a MEDICA para "impulsar su expansión en el sector sanitario, identificar socios tecnológicos y comerciales y establecer colaboraciones con proveedores de salud".

Navarra Health Cluster reúne a empresas y entidades de toda la cadena de valor del sector sanitario navarro y trabaja para impulsar la colaboración público-privada, la transferencia tecnológica, la innovación y la competitividad del ecosistema de salud. María Ruiz, técnica de gestión, indica que acuden nuevamente a MEDICA porque les ayuda con sus objetivos de "promover el ecosistema de la salud en Navarra, apoyar las entidades asociadas a NHC, e impulsar la internacionalización de las actividades".

OSF Plastic está especializada en la fabricación de piezas de plástico por inyección y de componentes de silicona líquida (LSR) para el sector médico, como bandejas ópticas, mascarillas, protectores de pezón, tetinas y biberones. Su presencia en la feria persigue el objetivo de darse a conocer a clientes nuevos, conseguir visibilidad en el mercado europeo, generar confianza y reforzar los actuales clientes.

Ysium Medical desarrolla simuladores médicos físicos de alta fidelidad integrados con plataformas digitales de aprendizaje y tecnologías inmersivas. Su ecosistema de formación sanitaria está dirigido a universidades, hospitales y centros de formación, y combina prácticas realistas y reutilizables con herramientas digitales conectadas. Javier Vidorreta, co-CEO y cofundador, explica que estuvieron "hace dos años en un momento muy incipiente de nuestra compañía, el enfoque fue establecer contactos principalmente con proveedores, y conocer mejor el ecosistema internacional". "Ahora nuestro principal objetivo es identificar y captar distribuidores y socios locales que faciliten la introducción y consolidación de nuestros productos en distintos países", indica.