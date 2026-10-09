La octava edición del 'Ciclo Cine y Ciencia' busca estrechar el vínculo entre la sociedad y la ciencia

De izquierda a derecha: la directora general de Operaciones y Comunicación de ADItech, Carmen Cenoz; el consejero García; y el director de la Filmoteca de Navarra, Julio Mazarico. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra ha presentado este viernes en rueda de prensa una nueva edición del 'Ciclo Cine y Ciencia', que en su octava edición continúa con el objetivo de dar a conocer y ayudar a comprender cuestiones científicas a través del cine.

Como novedad, en esta edición, además de la participación en los diálogos del personal investigador del Sistema Navarro de I+D+i, SINAIDi, también colaborarán personas cercanas a la sociedad en las temáticas que abarcan las películas, como representantes de asociaciones de pacientes o representantes del mundo del deporte, del emprendimiento o de la robótica. Con ello, han explicado, se pretende estrechar todavía más el vínculo entre ciencia y sociedad.

Este tipo de iniciativas contribuyen a difundir conocimiento científico y la investigación a la sociedad de una forma lúdica, acercar a la sociedad la innovación y el talento que hay en Navarra, y fomentar las vocaciones en áreas científico-tecnológicas entre la población joven.

En el acto, además del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha participado también la directora general de Operaciones y Comunicación de ADItech, Carmen Cenoz, y el director de la Filmoteca de Navarra, Julio Mazarico.

El ciclo se compone de cuatro películas que se proyectarán en la Filmoteca de Navarra los viernes 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre, coincidiendo este último con la Semana de la Ciencia. Todas las sesiones serán a las 19 horas, con un precio de 3euro por entrada. Posteriormente, gracias a la colaboración de NICDO, la programación viajará a otras localidades navarras. Todas las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

Cada una de ellas se acompañará de un coloquio con personas expertas del Sistema Navarro de I+D+i, que, tras cada película, dialogarán con el público sobre los grandes retos científicos y tecnológicos que inspiran las películas, además de personas cercanas a la sociedad, quienes podrán contar su experiencia personal sobre las cuestiones planteadas en el largometraje.

PELÍCULAS Y DIÁLOGOS

El ciclo se abrirá el 23 de octubre con 'La teoría del todo', una película biográfica sobre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, y se centra especialmente en su lucha conjunta contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas. En el diálogo participarán Marisol Aymerich, investigadora sobre enfermedades neurodegenerativas en CIMA, Universidad de Navarra y un representante de ANELA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica).

La segunda cita será con 'Madame Curie', que narra la historia real de Marie Sklodowska-Curie, la física y química polaca cuyo trabajo, ganador del Premio Nobel, cambió el mundo para siempre. La cinta transcurre sobre la investigación de elementos radiactivos previamente desconocidos cuya aplicación en medicina puede salvar vidas, pero que con un uso indebido puede destruir millones a través de la guerra. Cristina Gómez Polo, doctora en Física e investigadora de la UPNA, y Lucia Nieto, responsable de programas en las Universidades de CEIN, participarán en el coloquio posterior.

'Moneyball: rompiendo las reglas' será la tercera protagonista del ciclo. El largometraje, basado en hechos reales, cuenta cómo en 2001 el mánager deportivo del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Beane, se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio de un método que consistía en planificar y construir un equipo competitivo calculando las probabilidades de mejorar el juego de sus jugadores coordinándolos en función de sus datos pasados, en lugar de emplearlos por su tipo de juego y prestigio. En el diálogo de esta película participarán Angela Bernardini, de NAIR Center; Julián Librero López, investigador en Navarrabiomed; y una personalidad relacionada con el deporte.

La encargada de cerrar el ciclo será 'El gigante de hierro'. Ambientada en 1957, narra la fuerte amistad de un imaginativo niño con un robot gigante, cuyo apetito de metal es insaciable. El gobierno envía a un agente para investigar los hechos, pero el niño esconde a su nuevo compañero en la chatarrería de un amigo, mientras los habitantes del pueblo comienzan a sentirse aterrados porque creen que es una nueva amenaza en plena Guerra Fría. En la charla posterior Carlos Relano, investigador en robótica colaborativa en la UPNA; Mikel Gómez, de Discover Bricks; y un miembro del Polo IRIS hablarán sobre robótica.